Huawei zapowiada: HarmonyOS pojawi się na kolejnych urządzeniach

Chiński gigant technologiczny chce w przyszłym roku wprowadzić swój system operacyjny na kolejne urządzenia.

Huawei wciąż nie może doczekać się licencji na korzystanie z systemu Android, dlatego zaczyna coraz mocniej promować swój własny, który powstał jako alternatywa dla dominującego - czyli HarmonyOS. Jak zapowiedział w wywiadzie dla agencji Reuters przedstawiciel chińskiego giganta, celem jest wyprowadzenie HarmonyOS poza Chiny i wprowadzenie na globalny rynek. Jak na razie jest on spotykany przede wszystkim w smart TV producenta, czyli linii Huawei Vision. Jednak na razie Huawei nie ma w planach konfrontacji z systemem Google na polu smartfonów i tabletów. Póki co system ma być wprowadzany na takie urządzenia, jak smartwatche, głośniki, zestawy do wirtualnej rzeczywistości oraz telewizory.

Warto zauważyć, że Huawei nie zdecydowało się na wycofanie Androida z telefonów, na których był zainstalowany przed wprowadzeniem ograniczeń. Oznacza to, że mimo wszystko producent chciałby pozostać przy tym systemie. Dodamy jeszcze, że po raz pierwszy HarmonyOS został użyty do kontrolowania inteligentnych ekranów, a jako alternatywa dla Androida na smartfonach został zaprezentowany w sierpniu b.r. Konkretne nazwy i modele urządzeń, które będą działać pod jego kontrolą, podamy, gdy tylko Huawei je ogłosi.