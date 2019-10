Huawei zapowiada drugą generację smartfonu z elastycznym ekranem, poznajcie Mate Xs

Huawei niespodziewanie zapowiedziało następcę smartfonu z elastycznym ekranem Huawei Mate X.

Huawei Mate X to zapowiedziany na początku tego roku smartfon nowej generacji ze składanym, elastycznym ekranem. Miał on być głównym konkurentem dla Galaxy Fold i choć wydawało się, że Mate X trafi na rynek przed propozycją Samsunga, to ostatecznie tak się nie stało. Fold jest już dostępny na rynku, a Mate X swoją premierę będzie mieć dopiero 15 listopada.

Choć oficjalnie Mate X nie jest jeszcze w sprzedaży, to nie przeszkadza to Huawei zapowiedzieć jego następcę, a może raczej ulepszoną wersję. Ujawniony właśnie Huawei Mate Xs pod względem designu będzie dokładną kopią poprzednika. Możemy zatem liczyć na 8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2480 x 2200 pikseli (w formie tabletu), który po złożeniu zmieniać się będę w dwa mniejsze ekrany: 6,6-calowy o rozdzielczości 2480 x 1148 pikseli i proporcjach 19,5:9 oraz 6,38-calowy o rozdzielczości 2480 x 892 i proporcjach 25:9.

Największą nowością jaką wprowadzi Mate Xs będzie nowy SoC - Kirin 990 5G, który jest obecnie najpotężniejszym układem w portfolio producenta. Został on stworzony w procesie litograficznym 7nm+ EUV, do tego może liczyć na zintegrowany modem 5G, podkręcone rdzenie Cortex A76 oraz Cortex A55, jak również nowy, mocniejszy NPU (Neural Processing Unit).

Więcej informacji na temat Huawei Mate Xs możemy spodziewać się bliżej dnia premiery, czyli w okolicach marca 2020 roku. Jednak już teraz możemy śmiało założyć, że nowy smartfon producenta do najtańszych należeć nie będzie. Dla przypomnienia oficjalna cena Huawei Mate X wynosi aż 2300 euro, co przy obecnym kursie walut daje nam blisko 10 tysięcy złotych!

źródło: droidholic.com