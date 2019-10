Huawei zapowiada smartfon nova 5z

Seria "nova 5" to smartfony ze średniej półki cenowej, przeznaczone na rynek chiński. Huawei zapowiedziało kolejny, ciekawy model z tej rodziny.

Huawei zaprezentowało linię nova 5 w czerwcu tego roku, a miesiąc później dodało do niej model nova 5i Pro. Teraz zapowiedziano kolejny - Huawei nova 5z. Napędza go do działania wykonany w procesie technologicznym 7 nm procesor Kirin 810 (taktowanie 2,27 Ghz) z 6GB RAM. Mają być dostępne dwie wersje pamięciowe: 64 i 128G. Wyświetlacz to LCD o przekątnej 6,26" z otworem, w którym mieści się obiektyw aparatu przedniego - 32 Mpix. Z tyłu widzimy cztery obiektywy, co nasuwa skojarzenie z flagowcami. Są to kolejno: główny 48 Mpix + szerokokątny 8 Mpix + sensor głębi 2 Mpix + obiektyw makro 2 Mpix. W telefonie zastosowano zaawansowane algorytmy SI, które mają wspomagać wykonywanie fotografii. Całość działa pod kontrolą systemu Android Pie z autorską nakładką EMUI.

nova 5z została wyposażona w baterię o pojemności 4000 mAh. Obsługuje ona szybkie ładowanie 20W. Smartfon został wyceniony na (w przeliczeniu) ok. 870 zł (z 64GB pamięci), a model ze 128GB to wydatek ok. 1000 złotych. Jest on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych - Black, Aurora oraz Emerald Green. Można go już nabywać na rynku chińskim. A dlaczego o nim piszemy? Otóż od jakiegoś czasu krążą pogłoski, że Huawei wejdzie z rodziną nova 5 na globalny rynek, dobrze zatem wiedzieć, czego się spodziewać.