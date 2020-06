Huawei zaprezentuje komputer stacjonarny - w środku AMD Ryzen 4000

Huawei znany jest przede wszystkim z produkcji smartfonów, tabletów, akcesoriów oraz urządzeń sieciowych, ale od kilku lat Chińczycy mają w swojej ofercie również komputery. Dotychczas portfolio składało się tylko i wyłącznie z laptopów z różnych segmentów cenowych wyposażonych w procesory Intela oraz AMD.

Od pewnego czasu Huawei z powodzeniem stosuje w swoich tańszych konstrukcjach najnowsze procesory AMD Ryzen 5. Podczas, gdy czerwoni przygotowują się do premiery najnowszych układów AMD Ryzen 4000, Huawei rozpoczął testy nowego komputera stacjonarnego wyposażonego w procesor AMD Ryzen 5 Pro 4400G.

Wszystko wskazuje na to, że Chińczycy zamierzają wprowadzić do sprzedaży swojego pierwsze desktopa w historii. Komputer zostanie wyposażony w najnowsze układy APU od AMD.

Użytkownik Twittera o nicku _rogame przekazał informacje na temat nadchodzącego komputera stacjonarnego z logo Huawei na obudowie.

