Huawei znalazło sposób na obejście obostrzeń rządu USA?

Huawei nie poddaje się i wciąż szuka sposobu na sprzedaż swoich urządzeń na terenie Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie miesiące z pewnością nie należą do najłatwiejszych dla Huawei. Znaczenie chińskiej firmy w segmencie smartfonów stopniowo spada. Ma to bezpośredni związek z decyzją administracji Donalda Trumpa, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wpisał Huawei na czarną listę Departamentu Handlu z podejrzeniem o szpiegowanie na rzecz administracji Chin. Przez taką decyzję oraz kolejne ograniczenia i późniejsze sankcje, nakładane także przez obecnego prezydenta Joe Bidena, Huawei nie może korzystać z usług, ani handlować z podmiotami zarejestrowanymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, ze smartfonów Huawei zniknęły m.in. Usługi Google oraz łączność 5G.

Teraz wygląda jednak na to, że chiński producent może w końcu znaleźć sposób na obejście tych regulacji i ponownie umożliwić sobie sprzedaż smartfonów na terenie USA. W jaki sposób? Tego dowiadujemy się z najnowszego raportu Bloomberga. Plan producenta zakłada sprzedaż licencji na projekt smartfonów firmom trzecim, które później mogłyby sprzedawać wyprodukowane przez siebie urządzenia w granicach Stanów Zjednoczonych. Jedną z takich firm ma być chińskie przedsiębiorstwo Xnova, jednostka zarządzana przez państwową China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC). Xnova już teraz sprzedaje najnowsze smartfony Huawei nova 9 na swojej stronie internetowej. Inną z firm, która mogłaby w ten sposób sprzedawać urządzenia Huawei jest TD Tech Ltd.. Będą to oczywiście smartfony, których projektantem jest Huawei, jednak zostaną one sprzedane pod inną nazwą.

Warto też pamiętać, że od Huawei niedawno oddzieliła się firma Honor, która teraz produkuje smartfony pod własną marką. Póki co są one wciąż sprzedawane w USA, jednak wiemy, że administracja Joe Bidena planuje podjąć w stosunku do niej podobne kroki, jak w przypadku Huawei.

