Huawei zyskuje nowego dostawcę wyświetlaczy do smartfonów

Huawei podpisuje umowę z chińską firmą Visionox na dostawę wyświetlaczy do urządzeń mobilnych.

Najnowsze informacje wskazują, że Huawei zyskał właśnie nowego dostawcę wyświetlaczy. Firma Visionox dostarczy ekrany do nadchodzących urządzeń z serii Honor oraz Nova.

Źródło: visionox.com

W chwili obecnej Visionox znany jest z produkcji elastycznych ekranów zastosowanych w Xiaomi Mi MIX Alpha 360. Również model Mi Note 10 wykorzystuje wyświetlacze produkcji chińskiego Visionox. Firma jest dostawcą ekranów do wielu przedsiębiorstw z Chin. Z jej usług korzysta też ZTE i wiele innych lokalnych marek. Najnowsze doniesienia z sieci wskazują, że kolejnym klientem firmy jest Huawei.

Źródła bliskie producentom wyświetlaczy przekazały, że "Visionox otrzymał już oficjalny kod dostawcy Huawei, a Huawei przekazał już pierwszy model produktu dla Visionox". Pierwszym smartfonem Huawei z ekranem wyprodukowanym przez Visionox ma być jeden z nachodzących modeli submarki Honor.

Zgodnie z raportem Huawei przekaże próbki produktowe w okolicach lutego 2020 roku. Masowe dostawy gotowych do montażu paneli mają rozpocząć się już w marcu. W chwili obecnej firma Visionox może nie być w stanie obsłużyć wszystkich zamówień. Szacuje się, że sam Huawei w 2020 roku potrzebować będzie od 5 do 10 milionów wyświetlaczy do telefonów komórkowych.

Visionox to chińskie przedsiębiorstwo założone w 2001 roku, które specjalizuje się w produkcji wyświetlaczy. W chwili obecnej firma skupia się na rozwoju technologii OLED.

Decyzja firmy Huawei o skorzystaniu z usługi Visionox związana jest z wyeliminowaniem amerykańskich dostawców. W związku z wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami Huawei otrzymał blokadę handlową. Konsekwencją tej decyzji jest zaopatrywanie się przez Huawei w części niezbędne do produkcji urządzeń elektronicznych na rodzimym, Chińskim rynku. Wcześniej gigant zatrudnił już BOE do produkcji ekranów do flagowych modeli. Wszystko wskazuje na to, że Huawei za kilka lat stanie się firmą, która nie będzie potrzebować amerykańskiej technologii. Na rodzimym rynku Huawei nawet brak usług Google nie jest przeszkodą w biciu kolejnych rekordów sprzedażowych.

Źródło: gizchina.com