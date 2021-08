Hubble uchwycił gwiezdny żłobek, w którym rodzą się nowe gwiazdy

Kosmiczny Teleskop Hubble'a już wrócił do normalnej pracy naukowej. Oznacza to, że możemy oczekiwać wielu zapierających dech w piersiach obrazów kosmosu!

Zdjęcie, które widzicie przedstawia mgławicę AFGL 5180, obłok pyłu znajdujący się w gwiazdozbiorze Gemini (Bliźniąt), który jest miejscem narodzin nowych gwiazd. W centrum tego zdjęcia rodzi się ogromna gwiazda, wysyłając impulsy, które poruszają pył i gaz nad i pod nią.

Gwiazdy rodzą się, gdy obłoki pyłu takie jak ten zaczynają formować się w zbitki. Ponieważ z powodu grawitacji coraz więcej pyłu i gazu jest przyciągane do zbitek, zaczynają one rosnąć. Ostatecznie zbitki te stają się tak duże i gęste, że zmieniają się w gwiazdy. Żeby gwiazda rozwinęła się z małej chmury pyłu do świecącej kuli, takiej jak nasze Słońce, musi minąć około miliona lat.

Regiony stosunkowo gęstego pyłu (tak jak ta mgławica) są niezbędne do formowania się gwiazd. Jednak pył, który napędza ten proces może stanowić problem dla astronomów na Ziemi. Choć taki pył tworzy spektakularne obrazy, może uniemożliwić on astronomom dostrzeżenie osadzonych w nim gwiazd.

Wide Field Camera 3 (WFC3) Hubble'a została zaprojektowana do rejestrowania szczegółowych obrazów zarówno w świetle widzialnym, jak i podczerwonym, co oznacza, że młode gwiazdy ukryte w rozległych regionach gwiazdotwórczych, takich jak AFGL 5180, mogą być widoczne znacznie wyraźniej. Wykorzystanie podczerwieni pozwala astronomom zajrzeć przez pyłową zasłonę i zobaczyć co kryje się pod nią. Podobne podejście zostało wykorzystane do zajrzenia przez chmury Jowisza czy też zobaczenia ruchu gazu w centrum naszej galaktyki.

