Hulajnoga elektryczna 200 zł taniej – jak skorzystać z promocji w Media Markt?

W sklepach Media Markt tylko dziś, 1 kwietnia, obowiązuje kod rabatowy na hulajnogę elektryczną. W ramach promocji Produkt Dnia hulajnoga może być tańsza o 200 zł.

Sieć Media Markt w ramach akcji promocyjnej Produkt Dnia codziennie oferuje różnorodny asortyment w obniżonych cenach. Dziś o 200 zł taniej można kupić hulajnogę elektryczną RIDER Freak Czarny. Akcja trwa do 01.04.2022 lub do wyczerpania zapasów, a ilość kodów jest ograniczona. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Jak skorzystać z rabatu na hulajnogę?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj interesujący cię produkt i dodaj go do koszyka. Aby obniżyć cenę hulajnogi, w podsumowaniu, w polu na wpisanie kodu rabatowego, wklej kod: pd-0104 i kliknij „zastosuj”. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Hulajnoga elektryczna RIDER Freak – czy warto ją kupić?

Produkt wyposażono w 8-calowe pompowane koła, które amortyzują wstrząsy i gwarantują wygodną jazdę. Komfort użytkowania dodatkowo podnosi wbudowany amortyzator przedni.

Na hulajnodze można rozpędzić się do 20 km/h. Dzięki pojemnemu akumulatorowo urządzenie pozwala na przejechanie nawet 22 km na jednym ładowaniu, które trwa ok. 2-3 godz. Maksymalne obciążenie gwarantowane przez producenta to 120 kg. Dodatkowo hulajnoga wyposażona jest w energooszczędną lampę LED oraz licznik wielofunkcyjny, który pozwala monitorować parametry odbywanej jazdy (np. prędkość i przebyte kilometry).

Hulajnoga została zaprojektowana tak, by zarówno transport, jak i przechowywanie urządzenia nie stanowiło problemu. Produkt waży 8,5 kg i poręcznie się składa.

Parametry urządzenia:

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalne obciążenie [kg]: 120

Koła: Pompowane, 8"

Silnik: moc 250W

Bateria: 24V 6Ah

Czas ładowania: 2-3 godz.

Zasięg na jednym ładowaniu: do 22 km

Waga [kg]: 8,5

Kolor: czarny

