Hulajnoga elektryczna FIAT za złotówkę - sprawdź nową ofertę Plusa

Poruszaj się po mieście bezpiecznie i komfortowo dzięki nowej hulajnodze Fiat F500-F85. W sieci komórkowej Plus dostępna jest już od 1 zł. Sprawdź ofertę.

Hulajnoga elektryczna to doskonała alternatywa dla komunikacji miejskiej czy taksówek, szczególnie w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego. Dzięki nowoczesnej technologii i zaawansowanym funkcjom nie musimy martwić się staniem w korkach, a co za tym idzie, spóźnieniami do pracy czy na spotkania. Jedną z ciekawszych propozycji jest hulajnoga elektryczna Fiat F500 F85, która od teraz dostępna jest w ofercie Plusa.

Wszyscy klienci sieci komórkowej Plus mogą kupić urządzenie za 1 zł na start, np. w 36 ratach 0% po 49 zł miesięcznie lub decydując się na ofertę abonamentową z internetem mobilnym. Przykładowa oferta obejmuje abonament w wysokości 50 zł miesięcznie (z uwzględnieniem rabatu za e-fakturę) z pakietem danych 60 GB/mies. LTE bez końca po wyczerpaniu pakietu, a także opłatę 1 zł na start i 36 rat po 49 zł za hulajnogę elektryczną Fiat F500 F85. Całkowity koszt urządzenia to 1 765 zł.

Czym charakteryzuje się hulajnoga Fiat F500 F85?

Włoski design i wysoka jakość wykończenia,

Silnik o mocy 350W, który umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h,

Akumulator o pojemności 7,5 Ah, który pozwala przejechać ok. 20 km na jednym ładowaniu,

Podwójny system hamowania (hamulec elektroniczny i tylny tarczowy),

8,5-calowe gumowe opony,

Czas ładowania baterii wynosi od 3 do 4 godzin,

Energooszczędny wyświetlacz LED,

Maksymalne obciążenie wynosi 140 kg,

Łatwy i przemyślany system składania.

