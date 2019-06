Hulajnoga elektryczna Fiat 500 dostępna w Polsce

Do polski trafiła pierwsza hulajnoga marki Fiat – model F500-F80. To jedyna hulajnoga elektryczna na rynku, która posiada tylny napęd pozwalający nie tylko na szybszy start, ale także umożliwiający bardziej precyzyjne pokonywanie zakrętów. Wyposażone w duże koła, przedni amortyzator i mocny silnik urządzenie jest szybkie i ekologiczne. Sprawdzi się zarówno jako alternatywa dla standardowych miejskich środków transportu jak i podczas weekendowych wycieczek.

Elektryczne hulajnogi to obecnie najczęściej spotykane w miastach sprzęty służące do transportu osobistego. Małe i lekkie urządzenia zrewolucjonizowały styl życia wielu mieszkańców metropolii, którzy coraz chętniej zastępują nimi nie tylko rowery czy rolki, ale też samochody. Nic dziwnego, skoro pozwalają one na szybkie przemieszczanie się w korkach i oszczędzają użytkownikom mnóstwo czasu. Hulajnoga elektryczna Fiat 500 została wyposażona w silnik o mocy 250W oraz akumulator 36V 6AH, co w krótkim czasie pozwala osiągnąć maksymalną prędkość 25km/h i na pełnym naładowaniu baterii pokonać dystans do 20km. Dopuszczalne obciążenie 100 kg pozwala na korzystanie z urządzenia zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym.

Model F500-F80W został wyposażony w duże, 8-calowe koła, dzięki którym bez problemu będziemy mogli komfortowo poruszać się nawet po nierównym podłożu i pokonywać niewielkie przeszkody terenowe. Pojazd posiada zapewniający stabilną i bezpieczną jazdę tylny napęd, elektroniczny hamulec oraz amortyzację przedniego koła. To nie tylko wyróżnia go na tle innych urządzeń tego typu, ale pozwala na lepsze użytkowanie go w miejskich warunkach. Hulajnoga wyposażona jest także w przednie i tylne światła, dzięki którym będziemy dobrze widoczni w nocy. Nowoczesny, włoski design sprawia, że hulajnoga Fiat 500 chwyta za oko – pojazd został wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów i z dbałością o każdy szczegół. Na plus zasługuje również fakt, że sprzęt jest bardzo lekki. Hulajnoga waży niewiele ponad 11kg i jest łatwa w transporcie. Urządzenie składa się w prosty sposób, dzięki czemu jej przechowanie lub przewożenie jest o wiele bardziej komfortowe.

Hulajnoga elektryczna Fiat 500 jest dostępna w dwóch kolorach – czarnym i białym. Pojazd kosztuje 1 599,00 zł - możesz kupić go tutaj.

Wymiary: (złożona) 99,00 x15,50 x 44,50 cm, (gotowa do jazdy) 99,00 x 42,00 x 107,50 cm

Średnica kół: 8 cali

Prędkość maksymalna: do 25 km/h

Moc silnika: 250W

Zasięg maksymalny: od 10 do 20 km (zasięg uzależniony jest od terenu, kątu wzniosu, wagi podróżującego)

Akumulator: 36V 6AH

Czas ładowania baterii: ok 2-3 godzin

Max dozwolone obciążenie: 100 kg

Oświetlenie: przód i tył

Min. wymagane obciążenie: ok 30 kg

• Waga: 11,05 kg