Hulajnoga elektryczna dla dzieci - jaką wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Jaka hulajnoga elektryczna będzie najlepsza dla dziecka? Czym kierować się podczas zakupu? Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę i na które modele warto się zdecydować.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że hulajnogi elektryczne w ostatnim czasie cieszą się naprawdę ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Często stanowią alternatywę dla podróżowania komunikacją miejską i okazują się idealnym rozwiązaniem podczas weekendowych wycieczek. I chociaż w każdym większym mieście istnieje możliwość wynajęcia e-hulajnogi, to wiele osób decyduje się na zakup własnego sprzętu.

Hulajnoga elektryczna dopasowana do naszych indywidualnych predyspozycji to gwarancja bezpiecznej i komfortowej jazdy. Dlatego zanim wybierzemy właściwy model, powinniśmy przemyśleć kilka istotnych kwestii związanych z rodzajem i konstrukcją urządzenia - a szczególnie jeśli użytkownikiem hulajnogi elektrycznej ma być dziecko.

Czy hulajnoga elektryczna jest bezpieczna dla dzieci?

Wielu rodziców zastanawia się czy hulajnoga elektryczna dla dziecka to dobry pomysł i czy jazda na niej jest bezpieczna. Należy zaznaczyć, że od tradycyjnej różni się przede wszystkim tym, że posiada silnik elektryczny, który umożliwia poruszanie się bez konieczności ciągłego odpychania się od podłoża. To nic skomplikowanego i z pewnością każde dziecko szybko nauczy się obsługiwać tego rodzaju sprzęt. Zanim jednak dziecko włączy się do ruchu, musimy zadbać o to, by poznało pewne zasady poruszania się w określonych miejscach - wśród pieszych, rowerzystów czy na pasach. I chociaż w tym przypadku liczy się przede wszystkim ostrożność, to należy również mieć świadomość, że bezpieczna i precyzyjna jazda zależy także od odpowiednio dobranego sprzętu.

Hulajnoga elektryczna dla dzieci - na co zwrócić uwagę?

Wybierając hulajnogę elektryczną dla naszej pociechy, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim:

Wielkość - e-hulajnoga musi być odpowiednio dobrana do wzrostu dziecka. Podczas jazdy dziecko powinno zachować wyprostowaną sylwetkę, a kierownica urządzenia musi znajdować się nie wyżej niż na wysokości jego klatki piersiowej. Najlepiej zdecydować się na model o odpowiedniej wysokości względem wzrostu użytkownika.

- e-hulajnoga musi być odpowiednio dobrana do wzrostu dziecka. Podczas jazdy dziecko powinno zachować wyprostowaną sylwetkę, a kierownica urządzenia musi znajdować się nie wyżej niż na wysokości jego klatki piersiowej. Najlepiej zdecydować się na model o odpowiedniej wysokości względem wzrostu użytkownika. Moc silnika - to od mocy silnika zależy, z jaką maksymalną prędkością będziemy mogli poruszać się po drodze. W przypadku najmłodszych użytkowników wystarczająca będzie niewielka siła, nieprzekraczająca kilkunastu km/h.

- to od mocy silnika zależy, z jaką maksymalną prędkością będziemy mogli poruszać się po drodze. W przypadku najmłodszych użytkowników wystarczająca będzie niewielka siła, nieprzekraczająca kilkunastu km/h. Hamulce - to jeden z najważniejszych elementów, który chroni przed nieoczekiwanymi zdarzeniami na drodze. Przed zakupem warto przyjrzeć się, jaki rodzaj hamulców został zamontowany w danym urządzeniu.

- to jeden z najważniejszych elementów, który chroni przed nieoczekiwanymi zdarzeniami na drodze. Przed zakupem warto przyjrzeć się, jaki rodzaj hamulców został zamontowany w danym urządzeniu. Rozmiar i rodzaj kół - istotnym elementem są również opony, które decydują o komforcie i stabilności jazdy. Duże świetnie sprawdzą się na nierównych terenach, niewielkie będą idealne do przemieszczania się po chodnikach czy asfalcie. Optymalnie koła powinny mieć przynajmniej 6 cali.

- istotnym elementem są również opony, które decydują o komforcie i stabilności jazdy. Duże świetnie sprawdzą się na nierównych terenach, niewielkie będą idealne do przemieszczania się po chodnikach czy asfalcie. Optymalnie koła powinny mieć przynajmniej 6 cali. Waga - im lżejsza hulajnoga, tym bardziej zwrotna. Poza tym ważne, aby dziecko było w stanie swobodnie podnieść i przenieść hulajnogę.

Hulajnoga elektryczna dla dzieci - gwarancja jakości i bezpieczeństwa

E-hulajnoga dla dziecka powinna być przede wszystkim bezpieczna i praktyczna. Niestety wśród ogromnej ilości urządzeń tego typu, często możemy trafić na produkty niskiej jakości, które szybko mogą ulec uszkodzeniu, a tym samym stanowić zagrożenie dla naszych pociech. Warto postawić na sprawdzone produkty i znane marki, które gwarantują wysoką wytrzymałość i komfort jazdy na najwyższym poziomie.

Liderem wśród pojazdów elektrycznych jest Segway-Ninebot - marka, której początki sięgają lat 90. Urządzenia mobilne tego producenta to przyjazna dla środowiska alternatywa dla krótkich podróży, które zazwyczaj odbywamy samochodem. Poruszając się tego typu pojazdami unikamy emisji zanieczyszczeń, które przedostają się do naszej atmosfery. Wśród produktów danej marki znajdziemy nie tylko ogromny wybór hulajnóg elektrycznych, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ale również rolki czy gokart elektryczny.

Hulajnoga elektryczna dla dzieci - jaki model wybrać?

Hulajnoga elektryczna to urządzenie, które może okazać się idealnym prezentem świątecznym, komunijnym czy z okazji dnia dziecka. Decydując się na wybrany model, należy pamiętać, że sprzęt musi posiadać odpowiednie parametry, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort jazdy. Poniżej znajdziecie najlepsze propozycje.

Hulajnogi elektryczne dla dzieci w wieku 6-12 lat

Ninebot by Segway eKickScooter ZING E8

To hulajnoga elektryczna, z której mogą korzystać dzieci od 6 roku życia - konstrukcja została dopasowana pod względem rozmiarów (83 x 33 x 85 cm) oraz wagi (7,9 kg), a do tego jest łatwa do złożenia. Maksymalna prędkość, jaką można uzyskać to 14 km/h, przy czym mały użytkownik ma możliwość dostosować urządzenie do swoich potrzeb, wybierając jeden z trzech trybów: Bezpieczny, Manualny oraz Turbo. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 2550 mAh, dzięki której pojazd jest w stanie pracować przez ok. 40 minut na jednym naładowaniu. Zasięg maksymalny wynosi 10 km.

Za bezpieczną i komfortową jazdę odpowiadają trzy niezależne hamulce - elektryczny hamulec przedni, nożny oraz hamulec regeneracyjny - a także amortyzator wstrząsów (40 mm), umieszczony z przodu oraz opony pełne (bezobsługowe) wykonane z gumy syntetycznej - przednie koło ma 7 cali, tylne - 6 cali.

Dzięki temu, że podest hulajnogi znajduje się zaledwie 10 cm nad ziemią, środek ciężkości jest niski, co sprawia, że jazda jest stabilna i kontrolowana. Poza tym, zmodernizowany bieżnik zapewnia lepszą przyczepność i właściwości antypoślizgowe. Uchwyty kierownicy zostały wykonane z gumy termoplastycznej, co również zapewnia bezpieczną i wygodną jazdę. Na tylnym błotniku została umieszczona naklejka odblaskowa 3M.

Hulajnoga elektryczna Ninebot by Segway eKickScooter ZING E8 jest obecnie na promocji i kosztuje 1 099 zł (do końca maja). Jest dostępna w dwóch kolorach:niebieskim i różowym.

Hulajnogi elektryczne dla dzieci w wieku 8-14 lat

Ninebot by Segway eKickScooter ZING E10

Z myślą o starszych dzieciach powstał wyższy (o 10 cm od ZING E8) model eKickScooter ZING E10, którego maksymalna prędkość wynosi 16 km/h - moc wyjściowa silnika wynosi 200 W. To lekka (8,4 kg) konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów, wyposażona w trzy niezależne hamulce: regeneracyjny, elektryczny i mechaniczny. Kierowca może dostosować prędkość do swoich potrzeb, korzystając z trzech trybów jazdy: Bezpieczny, Manualny oraz Turbo.

Za komfort i stabilność jazdy odpowiadają opony pełne wykonane ze specjalnej gumy syntetycznej (bezobsługowe), amortyzator wstrząsów (40 mm), a także niski środek ciężkości - podest znajduje się zaledwie 10 cm nad ziemią.

Zasięg maksymalny to 10 km, co starcza na 40 minut jazdy. Ładowanie akumulatora o pojemności 2550 mAh wynosi ok. 4 godziny. Stan baterii można odczytać na wskaźniku naładowania LED, umieszczonym na kierownicy.

Interesującym dodatkiem eKickScooter ZING E10 jest panel oświetlenia podwozia, którego kolory są zależne od wybranego trybu jazdy. Poza tym, na tylnym błotniku została umieszczona naklejka odblaskowa 3M.

Hulajnoga elektryczna Ninebot by Segway eKickScooter ZING E10 jest obecnie na promocji, kosztuje 1 299 zł (do końca maja) i jest dostępna tutaj.

Specyfikacja eKickScooter ZING E8 i E10

Nazwa produktu Hulajnoga elektryczna Ninebot by Segway eKickScooter ZING E8 Hulajnoga elektryczna Ninebot by Segway eKickScooter ZING E10 Wiek 6 - 12 lat 8 - 14 lat Wymiary produktu Rozłożona: 830 x 330 x 850 mm; Złożona: 875 x 330 x 320 mm Rozłożona: 915 x 400 x 950 mm; Złożona: 980 x 400 x 320 mm Waga netto 7,9 kg 8,4 kg Maksymalna prędkość 14 km/h 16 km/h Maksymalny zasięg 10 km (ok, 40 minut) 10 km (ok, 40 minut) Maksymalny kąt nachylenia 7% 7% Amortyzacja Tak, przednia Tak, przednia Wodoodporność IPX4 IPX4 Bateria 2550 mAh 2550 mAh Maksymalny czas ładowania 4 godziny 4 godziny Hamulec 3 hamulce: elektryczny hamulec przedni; nożny oraz hamulec regeneracyjny 3 hamulce: elektryczny hamulec przedni; nożny oraz hamulec regeneracyjny Rozmiar opon Opony pełne z gumy syntetycznej (bezobsługowe);Przód: 17,8 cm / 7 cali;Tył: 15,2 cm / 6 cali Opony pełne z gumy syntetycznej (bezobsługowe); Przód: 17,8 cm / 7 cali; Tył: 15,2 cm / 6 cali Moc wyjściowa 200 W 200 W Wyświetlacz LED Wskaźnik naładowania LED Wskaźnik naładowania LED Tryby jazdy 3 tryby jazdy (Bezpieczny, Manualny i Turbo) 3 tryby jazdy (Bezpieczny, Manualny i Turbo) Tempomat Tak Tak Certyfikowane reflektory (reflektory E-MARK) Tak (naklejka odblaskowa 3M na tylnym błotniku) Tak (naklejka odblaskowa 3M na tylnym błotniku) Zawartość opakowania Kierownica, rama główna, ograniczona gwarancja, klucz imbusowy 5mm, ładowarka Kierownica, rama główna, ograniczona gwarancja, klucz imbusowy 5mm, ładowarka

Hulajnogi elektryczne eKickScooter z serii ZING E8 i E10 - zalety

Lekka, a zarazem solidna konstrukcja

Łatwe składanie i niewielkie rozmiary

Wysoka gwarancja bezpieczeństwa (trzy niezależne hamulce oraz naklejka odblaskowa 3M)

Możliwość doboru prędkości do własnych potrzeb (trzy tryby jazdy)

Odporność na zachlapania

Idealny pomysł na prezent dla naszej pociechy

