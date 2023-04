Hulajnoga elektryczna na komunię? Czemu nie. Co oferuje najnowszy model Red Bull Racing 10 Pro?

Czy hulajnoga elektryczna to dobry pomysł na prezent? Jak się okazuje, coraz częściej rodzice, dziadkowie czy chrzestni decydują się na takie rozwiązanie. Marka Marka Red Bull Racing zaprezentowała nowy model hulajnogi elektrycznej, a my przyglądamy się, czym się charakteryzuje oraz ile trzeba za nią zapłacić.

Rowery, smartfony, tablety, laptopy czy aparaty fotograficzne - to najczęściej wybierane prezenty komunijne w ostatnich czasach. Jednak świat technologicznych sprzętów stale się poszerza, a do grona pożądanych gadżetów dołączają coraz nowsze rozwiązania, jak na przykład hulajnogi elektryczne, które cieszą się coraz większa popularnością zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Na rynek trafił właśnie nowy model Red Bull Racing 10 Pro.

Hulajnoga elektryczna Red Bull Racing 10 Pro - funkcje i możliwości

Hulajnoga elektryczna Red Bull Racing 10 Pro została wyposażona w silnik o mocy 350 W oraz akumulator o pojemności 10.4 Ah, który pozwala na przejechanie dystansu nawet do 40 km na jednym naładowaniu, z maksymalną prędkością do 20 km/h (zgodnie z dopuszczalną prędkością jazdy w przestrzeni miejskiej). Ponowne uzupełnienie baterii trwa 8 godzin. Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby jazdy - eco, standard i sport. Dodatkowym udogodnieniem jest tutaj funkcja Kick Start, która zapobiega ryzyku niechcianego startu z miejsca. W pierwszej kolejności to użytkownik musi odepchnąć się od podłoża, aby wprowadzić hulajnogę w ruch. Takie rozwiązanie chroni także silnik przed przeciążeniem.

Za bezpieczeństwo jazdy odpowiada podwójny hamulec przedni elektryczny oraz tylny tarczowy oraz odpowiednio dostosowane oświetlenie przednie i tylne, a także sygnał dźwiękowy. Jednoślad został wyposażony w wyświetlacz, na którym odczytamy informacje dotyczące poziomu naładowania baterii, przebytego dystansu czy prędkości jazdy. Komfortowe pokonywanie różnego rodzaju tras zapewniają 10-calowe opony. Urządzenie posiada możliwość złożenia. Model Red Bull Racing 10 Pro waży 18 kg i jest przeznaczony dla użytkowników ważących między 30 a 100 kg.

Hulajnoga elektryczna Red Bull Racing 10 Pro - cena

Hulajnoga Red Bull Racing 10 Pro jest dostępna w promocyjnej cenie w sklepie Media Expert

Red Bull Racing 8.5 i Red Bull Racing 10

W ofercie znajdziemy też dwa inne mode:

Red Bull Racing 8.5

Moc silnika: 350 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu: 25 km

Rozmiar kół: 8.5"

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Amortyzacja: Nie

Pojemność akumulatora: 7.5 Ah

Tempomat: Nie

Red Bull Racing 10

Moc silnika: 350 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu: 30 km

Rozmiar kół: 10"

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Amortyzacja: Nie

Pojemność akumulatora: 10 Ah

Tempomat: Nie

