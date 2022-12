Hulajnoga elektryczna pod choinkę? W takich cenach aż żal nie kupić

Okres jesienno-zimowy nie jest powodem do tego, aby odpuszczać sobie przygodę z elektrycznymi hulajnogami. Ponadto, to świetny prezent świąteczny - dzięki promocjom, nie musisz wydawać fortuny! Oto najbardziej atrakcyjne oferty świąteczne.

Zastanawiasz się nad wyborem świetnego prezentu dla bliskiej Ci osoby? Tak, to już najwyższa pora na świąteczne szaleństwo. Wśród najbardziej popularnych propozycji znajdują się hulajnogi elektryczne - i to wcale nie przypadkiem. Codzienne korki podczas dojazdów do szkoły lub pracy bywają męczące, a koszty paliwa zaczynają przerastać domowe budżety. Elektryczne jednoślady mogą rozwiązywać wiele problemów, a jednocześnie dostarczać sporą dawkę rozrywki na świeżym powietrzu. Prześledziliśmy kilkadziesiąt ofert z popularnych sklepów, aby upolować największe okazje.

Hulajnogi elektryczne - taniej ich nie kupisz!

Xiaomi Electric Scooter 3

Cechy Silnika: Moc znamionowa 300W, Moc maksymalna 600W

Zasięg: do 30km

Prędkość maksymalna: 20 km/h

Bateria: 7650mAh/ 275Wh

Tryby działania: Drive do 15km/h, Sport do 20km/h, Walk do 5km/h

Hamulce: E-ABS + hamulec tarczowy, Odzyskiwanie energii z hamowania, Wielkość kół: 8,5'', max. kąt wzniesienia: 20%

Klasa Odporności: IP54

Cena: 2549 zł - 2199 zł

Zobacz również:

MOTUS Scooty 10 Plus 2022

Moc: Silnik 500 W - pokonasz każdą przeszkodę

Zasięg: Bateria 15 Ah - możesz pokonać nawet do 60 kilometrów na jednym ładowaniu!

Amortyzacja - podwójne zawieszenie, podwójna wygoda

Łączność: Dzięki aplikacji My Scooty możesz wygodnie zarządzać swoją hulajnogą elektryczną

Cena: 3999 zł - 2999 zł

JEEP 2XE Urban Camou 2022

Moc silnika [W]: 500

Maksymalna prędkość [km/h]: 20

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu [km]: 45

Rozmiar kół [cale]: 10

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Tempomat, Amortyzacja, Kierunkowskazy, Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Amortyzacja: Tak

Napięcie baterii [V]: 48

Pojemność baterii [Ah]: 9.6

Tempomat: Tak

Cena: 4799 zł - 4599 zł

NIU KQi2 Pro

Moc silnika: 300 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu: 40 km

Rozmiar kół: 10 cali

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Amortyzacja: Nie

Napięcie baterii: 48 V

Pojemność baterii: 7.6 Ah

Cena: 1999 zł - 1699 zł

Ruptor R6

Zasilanie: akumulator 48V 17,5 Ah

Czas ładowania: 10 h

Zasięg na jednym ładowaniu: 55 km

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Średnica kół: 10 cali

Bluetooth: tak

Waga: 29 kg

Cena: 6699 zł - 4999 zł

Razor Power A2

Moc urządzenia: 90 W

Pojemność akumulatora: 22 V

Maksymalna prędkość: do 15 km/h

Maksymalne obciążenie: 65 kg

Długość (cm):79

Kolor: czerwony

Cena: 1299,99 zł - 899,99 zł

Pamiętaj, że rabaty obowiązują przez ograniczony czas. Jeśli chcesz sprezentować hulajnogę elektryczną pod choinkę, dokonaj zakupu nieco wcześniej, aby paczka dotarła na czas - świąteczny okres jest dużym wyzwaniem dla firm kurierskich.

