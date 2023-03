Hulajnoga elektryczna w ofercie Biedronki. Czy warto?

Sieć sklepów niejednokrotnie pokazała, jak duże ma możliwości względem wprowadzania dość zaskakujących produktów do swojej oferty. Od teraz w sklepie Biedronka Home dostępna jest hulajnoga elektryczna.

Biedronka Home to platforma, która przez około 7-miesięczny staż, przyciągnęła miliony odwiedzających (zaledwie po dwóch miesiącach były to ponad 3 miliony). Szał popularności zdaje się nie mijać, a sieć sklepów nie zwalnia tempa. Do oferty wciąż trafiają nowości i to nie byle jakie. Aktualnie w sklepie znajdziemy szeroki wybór urządzeń do domu i nie tylko. Szczególną uwagę przykuła w ostatnim czasie hulajnoga elektryczna.

Hulajnoga elektryczna 4SWISS EX9 w Biedronce

4SWISS to marka istniejąca od 2014 roku. W katalogu produktów znajdziemy zarówno AGD, rozmaitą elektronikę, gadżety, szczoteczki elektryczne, a nawet... jednoślady. I o tym ostatnim chciałabym wspomnieć.

W najnowszej ofercie Biedronki pojawił się model hulajnogi elektrycznej 4SWISS EX9. Urządzenie zostało wyposażone w 500-Wattowy silnik (moc znamionowa), co w połączeniu z akumulatorem o pojemności 15,6 Ah pozwala na pokonanie do 45 kilometrów na jednym naładowaniu. Tak przynajmniej deklaruje producent. Maksymalna prędkość jazdy sięga 20 km/h. W celach zwiększenia bezpieczeństwa, do dyspozycji oddano hamulce tarczowe, elektryczny silnikowy E-ABS oraz tradycyjny, nożny. Oświetlenie LED ma zapewnić jeszcze lepszą widoczność. Hulajnogę możemy złożyć, dzięki czemu łatwiej przetransportujemy ją w bagażniku auta.

Pozostałe parametry:

Opony: 10 cali

Moc szczytowa: 850 W

Waga: 23 kg

Wodoodporność: IP54

Dodatkowe funkcje: szybkie składanie, wymienna bateria, antypoślizgowe uchwyty

Hulajnoga elektryczna 4SWISS jest dostępna w internetowym sklepie Biedronka Home za 3449 zł. Jeszcze kilka dni temu można było złapać ją w promocyjnej cenie za 2999 zł i była to naprawdę ciekawa okazja. Teraz pozostaje nam czekać na kolejną obniżkę ceny lub zdecydować się na zakup w innych sklepie.

Jak udało mi się znaleźć, w najkorzystniejszej cenie jest teraz dostępna w Komputronik - przejdź do sklepu.

Warto także wiedzieć, że w sklepie Biedronka Home jest dostępnych jeszcze więcej produktów danej marki, w tym przede wszystkim sprzęty AGD, takie jak: frytkownica, wyciskarka, blender czy ekspres. Więcej na ten temat napisaliśmy tutaj.

Wideorejestrator XBLITZ

Nieważne czy podróżujemy autem, czy hulajnogą elektryczną, musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Warto monitorować otoczenie wokół, aby w przypadku wypadku - posiadać ewentualny dowód niewinności. Jest to również dobra okazja do zachowania pięknych krajobrazów na dłużej. Wideorejestrator sportowy możemy z łatwością umieścić nawet na kasku, a dwa obiektywy Full HD zarejestrują obraz w przeciwległych kierunkach. Przednia kamera umożliwia nagrywanie obrazu w zakresie 140 stopni. Dane są gromadzone na karcie SD, jednak model jest również kompatybilny z aplikacją mobilną.

Pozostałe parametry:

Nagrywanie: do 120 minut

Łączność: Wi-Fi

Wodoodporność: IPX6

Wideorejestrator jest dostępny w internetowym sklepie Biedronki za 569 zł. Więcej podobnych urządzeń i rozwiązań znajdziesz pod tym linkiem.

Kamera samochodowa Dual View Xblitz

Wideorejestrator pozwala na nagrywanie obrazu z trasy oraz z wnętrza auta. Kamera została wyposażona w dwa obiektywy. To dobre rozwiązanie dla np. kurierów czy taksówkarzy. Materiały nagrywane są w jakości Full HD, a dodatkową funkcją jest WDR (Wide Dynamic Range) - nawet w słabych warunkach oświetleniowych otrzymujemy dobrą jakość wideo. Kamera posiada system ostrzegania ADAS - w razie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze uruchomi się specjalny alarm. Nie zabrakło też G-sensora oraz detektora ruchu.

Pozostałe parametry:

Wymiary: 9,5 x 5,5 x 3,2 cm

Rodzaj wyświetlacza: IPS

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 3'

Typ karty pamięci: micro SD

Kamera kosztuje aktualnie 369 zł. Podobne urządzenie znajdziesz też pod tym linkiem.

Powerbank Xiaomi RedMi 10000 mAH

Powerbank 10000mAh umożliwiający prędkość ładowania 10 W. Wyposażony w USB typu C, micro USB oraz dwa klasyczne sloty USB-A. Jednocześnie można podłączyć do niego dwa urządzenia. Aktualnie w sklepie Biedronka można kupić ten sprzęt za 89,90 zł.

Jeśli szukasz podobnego produktu, zajrzyj pod ten link.

Rower spinningowy z Bluetooth

Stacjonarny rower został wyposażony w łączność Bluetooth, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z aplikacji mobilnych Kinomap i Zwif. Na ekranie LCD odczytamy informacje dotyczące pomiaru czasu, prędkości, dystansu, spalanych kalorii oraz tętna. Do dyspozycji mamy 8-stopniową regulację obciążenia, a także regulowane pedały, siodełko oraz kierownicę.

Pozostałe parametry:

Wymiary: 122 x 101 x 51 cm

Waga: 37 kg

Bluetooth: tak

Czujniki tętna x 2

Magnetyczny system oporu

Rower kosztuje 1999 zł.

A jeśli interesuje Cię podobny produkt, zajrzyj pod ten link.

Jeśli chcesz zaznajomić się również z innymi modelami hulajnóg elektrycznych, zajrzyj do naszego wpisu: Wiosno przybywaj - hulajnogi elektryczne z Amazon na każdą kieszeń.