Hulajnoga elektryczna za 549 zł? Sprawdziłam aktualną ofertę Amazon [06.04.2022]

Hulajnogi elektryczne zdobywają coraz większą popularność, zwłaszcza w sezonie wiosennym. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas na dojazdach, a równocześnie ograniczyć budżet na paliwo - najwyższa pora wyposażyć się jednoślad napędzany elektrycznie. Sprawdzamy, jak pod względem tych pojazdów sprawdza się oferta Amazon.pl!

W ciągu ostatnich kilku lat hulajnogi elektryczne stały się uwielbianym środkiem transportu wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Jest to doskonała alternatywa dla komunikacji miejskiej, auta, a nawet klasycznego jednośladu. Aby zdecydować się na odpowiedni model, należy zwrócić uwagę na wiele aspektów takich jak m.in. moc silnika i pojemność akumulatora. Zależy bowiem od nich rozwijana przez pojazd prędkość oraz odległość, jaką przejedziesz na jednym ładowaniu. Warto zatroszczyć się również o wygodę i bezpieczeństwo, tak więc powinna być ona dopasowana do naszego wzrostu, posiadać solidne hamulce i dobre oświetlenie.

Zważając na zbliżającą się wiosnę, przyglądamy się ofertom, które znajdziemy na platformie Amazon.pl. Ceny wahają się od około 660 zł do ponad 6000 zł - niemal każdy może znaleźć coś dla siebie.

Hulajnogi elektryczne dla każdego - Amazon

Hulajnoga elektryczna Razor E90 Power

Razor to amerykańska marka, której działalność rozpoczęła się już w 2000 roku, jednak do wyprodukowania pierwszej hulajnogi elektrycznej przyszło czekać 3 lata. Warto nadmienić, że wówczas była to jedna z nielicznych marek, która podjęła się tego wyzwania. E90 Power może poruszać się z prędkością 16 km/h, a maksymalne obciążenie wynosi 54 kg. Czas użytkowania na jednym cyklu wynosi około 80 minut. Jest to idealna propozycja dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z elektrycznymi hulajnogami.

Cena: 775,91 zł

Hulajnoga elektryczna FUN WHEELS

Kolejny model, który może okazać się bezpiecznym rozwiązaniem dla najmłodszych. Hulajnoga rozpędza się do 12 km/h, maksymalny dystans wynosi około 6 kilometrów - nie ma więc obaw, aby dziecko znacząco oddaliło się od domu. Aby jej użytkowanie było wygodne, waży zaledwie 4,5 kg. Zważając na przeznaczenie, umożliwia aż 4-stopniową regulację wysokości, tak więc może być użytkowana przez kilka sezonów (dzieci rosną szybciej, niż nam się wydaje, a odpowiednie dostosowanie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo).

Cena: 549 zł

Hulajnoga elektryczna Razor Power A5

Pora na nieco silniejszy model od wspominanej wcześniej marki Razor. Power A5 posiada wbudowany silnik o mocy 150 Watt. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 16 km/h, a jeden cykl ładowania to około 40 minut nieustannej jazdy. Hulajnoga elektryczna jest dedykowana głównie dla nastolatków oraz szczuplejszych osób, ponieważ maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 80 kg. Warto dodać, że jednoślad waży mniej niż 8,5 kg, co może okazać się szczególnie istotne podczas wnoszenia, ale również poruszania.

Cena: 998,99 zł

Hulajnoga elektryczna Ninebot By Segway

Ninebot By Segway ma dość bogatą historię, ponieważ jest to połączenie dwóch marek (Ninebot z siedzibą w Chinach, Segway w USA). Powyższa hulajnoga elektryczna pozwala uzyskać prędkość na poziomie 20 km/h, a jeden cykl pełnego ładowania umożliwia pokonanie około 22 kilometrów. Model wyposażono w 9-calowe bezdętkowe opony oraz Bluetooth. Jest to więc znacząco różniący się jednoślad od dotychczasowych propozycji. W parze z funkcjonalnością idzie również wyższa cena, jednak biorąc pod uwagę codziennie dojazdy do pracy lub szkoły, warto postawić na model o większych osiągach.

Cena: 1962,34 zł

Hulajnoga elektryczna KUGOO S1

W zestawieniu nie mogło zabraknąć KUGOO, marki której celem było ograniczenie smogu i zanieczyszczeń. Swoją przygodę rozpoczęła w 2015 roku, jednak dość szybko zdobyła zaufanie na rynku. Model S1 wyposażono w 350-Wattowy silnik - hulajnoga jest w stanie pokonać wzniesienia o nachyleniu do 15 stopni. Zasięg jest zależny od trybu jazdy, maksymalnie może wynieść około 25-30 kilometrów. Zważając na powyższe parametry, może towarzyszyć nam również na nieco bardziej wymagających trasach. Jednoślad jest odpowiedni dla osób ważących mniej niż 120 kg.

Cena: 1228,99 zł

Hulajnoga elektryczna KUGOO M4 Pro

Pora na model do wyzwań specjalnych, a mowa tu o M4 Pro. Hulajnoga elektryczna ma niemal wszystko, czego potrzeba podczas podróży. Są to m.in. tylne światła, kierunkowskazy, światła biegowe, światła hamowania, a nawet głośniki elektroniczne. Z takim wyposażeniem, pokonanie ponad 50 kilometrów to nie problem - maksymalny dystans do 65 km (pojemność akumulatora to aż 16 Ah). Marka KUGOO wyposażyła hulajnogę w offroadowe, 10-calowe opony z dodatkową amortyzacją.

Cena: 3603,74

Jeśli poruszasz się elektrykiem, warto mieć na uwadze aktualne wymogi oraz przepisy. Uchroni Cię to nie tylko od mandatów, ale również zapewni należyte bezpieczeństwo. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym wpisie: Jak legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną - przepisy, wymagania sprzętowe.

