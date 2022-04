Hulajnogi elektryczne Xiaomi - przeglądamy najlepsze oferty

Jak wykorzystać słoneczne popołudnia i zaoszczędzić czas podczas podróż? Odpowiedź jest prosta - skorzystać z wygód hulajnogi elektrycznej! Sprawdzamy najbardziej atrakcyjne oferty Xiaomi.

Letnie przyjemności poza domem tuż, tuż. Wiosna zaczyna pokazywać nam swoje uroki, co skutecznie zachęca do łapania promieni słońca. Jeśli pragniesz odrobiny rekreacji lub codzienne dojazdy środkami transportu spędzają Ci sen z powiek, mamy na to radę! Elektryczne hulajnogi Xiaomi świetnie przyjęły się na rynku, czyniąc dogodną alternatywę dla innych form podróżowania. Jak wybrać odpowiedni model, który sprosta naszym potrzebom? Przedstawiamy zestawienie najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku!

Xiaomi MiJia Electric Scooter 3

Moc urządzenia: 300 W

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Zasięg: 30 km

Xiaomi MiJia Electric Scooter PRO 2

Moc: 600 W

Prędkość maksymalna: 20 km/h

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Maksymalny zasięg: 45 km

Wodoodporność: IP54

Waga: 14.2 kg

Xiaomi MiJia Electric Scooter Essential

Moc: 250 W

Prędkość maksymalna: 20 km/h

Maksymalny zasięg: 20 km

Wodoodporność: IP54

Waga: 12 kg

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi 1S

Moc: 250 W

Maksymalna prędkość: 25 km

Zasięg: 30 km

Waga: 12,5 kg

Hulajnoga elektryczna XIAOMI Mi Pro 2 Mercedes

Moc: 250 W

Maksymalna prędkość: 25 km

Zasięg: 30 km

Waga: 14,2 kg

