Hulajnogi elektryczne - jaką wybrać? Przegląd najciekawszych modeli

Hulajnogi elektryczne w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. Nic w tym dziwnego - to idealna alternatywa dla komunikacji miejskiej czy samochodu. Przedstawiamy zestawienie kilku ciekawych modeli hulajnóg elektrycznych, które obecnie są dostępne na rynku.

Hulajnogi elektryczne. Jaką wybrać?

Hulajnoga elektryczna to świetny gadżet, który przypadnie do gustu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Jeśli urządzenie ma służyć do zabawy na podwórku, można wybrać właściwie dowolny model, kierując się ceną i wyglądem. Jeśli planujemy wykorzystać hulajnogę podczas dojazdów do pracy albo wypadów do pobliskiego sklepu, warto postawić na model z dużymi kołami i miękką oponą. Modele tego typu będą kosztować od 300 do 1000 zł więcej niż ich skromniejsze odpowiedniki, ale dzięki temu pojazd będzie równie wygodny jak rower. Podczas codziennej jazdy akceptowalny zasięg powinien przekraczać 5 km, jednakże w mieście sprawne przemieszczanie się i spokój ducha zapewnią dopiero modele o zasięgu powyżej 10 km.

Przed zakupem warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, zarówno jeśli chodzi o poszczególne parametry , a także przepisy dotyczące jazdy na hulajnodze elektrycznej.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

To hulajnoga elektryczna wyposażona w silnik o mocy wyjściowej 600 W, dzięki której może osiągnąć maksymalną prędkość do 20 km/h i podjeżdżać po zboczu o nachyleniu 16%. Bateria o pojemności 7650 mAh pozwala na przejechanie do 30 km na jednym naładowaniu. Czas ładowania wynosi ok. 5,5 godziny. Pojazd został wyposażony w system odzyskiwania energii kinetycznej (KERS), co oznacza, ze może odzyskiwać energię z hamowania, aby następnie przekształcić ją w użyteczną energię elektryczną.

Do dyspozycji mamy trzy tryby prędkości: Tryb pieszego (0-5 km/h), tryb standardowy (0-20 km/h) oraz tryb sportowy (0-20 km/h). Za bezpieczną i komfortową jazdę odpowiada hamulec tarczowy z dwoma klockami oraz opony pneumatyczne. Hulajnoga została wyposażona wyposażona w światła ostrzegawcze LED, a także w duże przednie i dwukierunkowe boczne światła odblaskowe. Na kierownicy znajdziemy czytelny wyświetlacz LED. Nie zabrakło również możliwości połączenia się z aplikacją mobilną Xiaomi Home, gdzie mamy dostęp do wielu ciekawych funkcji.

Dostępne są dwa warianty kolorystyczne hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter 3: Gravity Gray oraz Onyx Black

Zasięg: 30 km

Pojemność baterii: 7650 mAh/275Wh

Czas ładowania: do 5,5 h

Silnik: Bezszczotkowy silnik prądu stałego

Moc: Maksymalna: 600 W

Odpowiedni teren: Chodnik, Twarde podłoże, Zbocza o nachyleniu do 16%

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Moc znamionowa: 300 W

Hamowanie: eABS + tylny hamulec tarczowy z dwoma klockami

Opony: 8,5-calowe opony pneumatyczne

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Waga: 13,2 kg

JEEP 2XE Sentinel

To nowoczesna hulajnoga elektryczna o charakterystycznym wyglądzie i ciekawej kolorystyce. Pojazd został wyposażony w silnik o mocy 350 W oraz akumulator o pojemności 7,5 Ah i napięciem 36 V, który umożliwia jazdę do 25 km na jednym naładowaniu. Jak zaznacza producent, czas ładowania wynosi ok. 5 godzin. Za bezpieczeństwo odpowiadają hamulec przedni elektroniczny i hamulec tylny tarczowy. Całość została skonstruowana z aluminium, stali i tworzywa sztucznego, co sprawia, że pojazd jest wytrzymały, ale jednocześnie dość lekki - waży 13 kg. Maksymalne obciążenie hulajnogi to 100 kg.

Na kierownicy znajdziemy profilowane uchwyty z wbudowanymi kierunkowskazami. Znajdziemy tam również wyświetlacz, na którym wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące jazdy. Nie zabrkało także odpowiedniego oświetlenia z przodu i z tyłu. Poza tym, warto także wspomnieć, że hulajnoga współpracuje z systemem KERS, co oznacza, że podczas hamowania lub jazdy z góry energia pobierana jest automatycznie i magazynowana w akumulatorze. Dodatkowe funkcje to: tempomat, sygnał dźwiękowy oraz amortyzacja przednia. Do hulajnogi dołączono ładowarkę, dętkę, adapter do pompowania kół, klucz imbusowy, naklejki, śruby. Hulajnogi spełnia ona stopień ochrony IPX4. Aby jeszcze lepiej kontrolować wszelkie funkcje, możemy skorzystać z aplikacji Jeep e-mobility, z którą współpracuje hulajnoga JEEP 2XE Sentinel.

Zasięg: 20 km

Pojemność baterii: 7,5 Ah

Czas ładowania: do 5 h

Moc: Maksymalna: 350 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Hamowanie: Hamulec przedni - elektryczny; Hamulec tylny - tarczowy

Opony: 8,5-calowe opony

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Waga: 13,1 kg

Red Bull Racing RBTEEN85-75

To niedroga hulajnoga elektryczna wyposażona w silnik o mocy 350 W, który umożliwia poruszanie się z maksymalną prędkością do 20 km/h. Wbudowana bateria o pojemności 7500 mAh pozwala pokonać do 25 km na jednym naładowaniu. Wystarczą ok. 4 godziny, aby naładować baterię ponownie do pełna. Pojazd posiada 8,5-calowe koła, zapewniające komfortową jazdę po różnego rodzaju terenie. Za bezpieczeństwo odpowiadają przedni hamulec elektryczny oraz tylny tarczowy. Nie zabrakło również przedniego i tylnego oświetlenia LED. Niestety hulajnoga nie posiada wyświetlacza, na którym odczytamy informacje dotyczące jazdy. Nie posiada również możliwości połączenia z aplikacją mobilną.

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny zasięg: ok. 20 km

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Średnica kół: 8,5"

Maksymalny kąt nachylenia terenu: 10°

Zasilanie:Bateria 7500 mAh

Czas ładowania: 4-5 godziny

Silnik: 350W

Waga: 14 kg

Motus Pro 8.5 Lite

To lekka i wydajna hulajnoga elektryczna, która posiada silnik o mocy 350 W oraz baterię o pojemności 10400 mAh, dzięki czemu pojazd jest w stanie przejechać na jednym naładowaniu do 35 km. Maksymalna prędkość poruszania to 20 km/h. Co istotne, pojazd waży tylko 17 kg, co z pewności ułatwi przenoszenie pojazdu. Hulajnoga została wyposażona w dwa amortyzatory: przedni oraz tylny, które pozwalają na komfortowe pokonywanie wybojów czy krawężników. Za bezpieczeństwo jazdy odpowiada tylny hamulec bębnowy oraz 3 mocne światła z przodu i 2 światła z tyłu (jedno pulsujące przy hamowaniu).

Na kierownicy znajdziemy wyświetlacz LCD, na którym sprawdzimy poziom naładowania akumulatora, aktualną prędkość czy wybrany bieg. Można również monitorować przebytą w czasie danej sesji trasę (TRIP) oraz całkowitą przebytą odległość (ODO).

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny zasięg: ok. 35 km

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Średnica kół: Przednie 8,5"; Tylne 8"

Zasilanie: Akumulator 10400 mAh

Czas ładowania: 8 godzin

Silnik: Bezszczotkowy 350W

Waga: 17 Kg

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro to bardziej zaawansowana wersja innego jednośladu Xiaomi, który także znalazł się w naszym zestawieniu. Nowszy sprzęt został wyposażony w silnik o wysokiej wydajności o mocy 300W, który pozwala na jazdę z prędkością 25 km/h. Zastosowano również mocniejszą baterię (pojemności 474 Wh), dzięki której na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie przejechać 45 km. Taki czas bez problemu pozwoli dotrzeć nam do z domu do pracy i z powrotem, nawet najbardziej okrężnymi drogami. Niestety czas pełnego naładowania baterii jest dosyć długi i wynosi 9 godzin. Jednak warto zaznaczyć, że hulajnoga posiada ekologiczny system KERS (Kinetic Energy Recovery System), który w trakcie jazdy przekształca energię kinetyczną w elektryczną, co znacznie wydłuża żywotność baterii. Oprócz tego zastosowano układ hamowania odzyskowego dla zaoszczędzenia dodatkowej mocy.

Bezpieczeństwo na drodze oraz skrócony czas hamowania zostaje zapewnione dzięki podwójnemu układowi hamulcowemu. Z tyłu znajduje się wentylowany hamulec tarczowy o średnicy 120 mm, z przodu zastosowano układ hamulcowy E-ABS. Do tego nie zabrakło czerwonych świateł stop, które migają ostrzegawczo podczas hamowania oraz przedniego reflektora oświetlającego drogę i poprawiającego naszą widoczność na drodze.

Komfort podróżowania po nierównych powierzchniach zapewniają 8,5-calowe przednie i tylne opony pneumatyczne, które dzięki zastosowanym materiałom amortyzującym dobrze dopasowują się do każdego typu nawierzchni. Poza tym, zastosowano również antypoślizgową kierownicę.

Nowsza wersja hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter M365 posiada zaawansowany, kolorowy wyświetlacz, który znajduje się na trzonie kierownicy. Możemy odczytać na nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podróży, takie jak prędkość, tryb, w którym się poruszamy (do wyboru tryb standardowy, Eco oraz sportowy) oraz informacje o włączonych światłach, połączeniu Bluetooth czy stanie baterii. Dodatkowo, hulajnogę możemy obsługiwać i aktualizować za pomocą mobilnej aplikacji na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Hulajnogę możemy komfortowo przenosić i transportować - posiada szybki i wygodny system składania i rozkładania. Waży ok. 14 kg, a po złożeniu bez problemu umieścimy ją w bagażniku samochodu (jej wysokość po złożeniu to 49 cm).

Zalecana jest osobom dorosłym i starszej młodzieży (po 16 roku życia). Sprawdzi się zarówno podczas jazdy do pracy, jak i w czasie weekendowych, miejskich przejażdżek na dłuższe dystanse.