Hulajnogi elektryczne - najkorzystniejsze oferty i promocje [20.03.2022]

Okres na hulajnogi elektryczne dopiero się zaczyna, w związku z tym postanowiliśmy zebrać najlepsze promocje, które pozwolą Wam zakupić sprzęt marki Lamborghini, Xiaomi, Fiat, Jeep i innych w naprawdę dobrej cenie.

Zbliża się wiosna, a co za tym idzie, otwiera się sezon na rozmaite aktywności na świeżym powietrzu. Rower, rolki czy deska to tylko nieliczne środki transportu, które wybierane są w tym czasie. Nie ma się co dziwić, w końcu po co spędzać czas w rozgrzanym autobusie, tramwaju lub samochodzie, skoro można poczuć wiatr we włosach?

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną opcje, która sprawdzi się idealnie w tym sezonie. Mowa oczywiście o hulajnodze elektrycznej – gadżecie, który jest idealnym środkiem transportu dla tych poszukujących czegoś wygodnego i stosunkowo szybkiego. Nie można także nie wspomnieć o korzyściach zdrowotnych, chociażby ze względu na stałe dotlenienie organizmu i odciążenie stawów.

Ceny zdecydowanej większości modelów zamykają się pomiędzy 300-3000 zł, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować się na nieco droższą, a tym samym bardziej zaawansowaną opcję. Wśród sprzętu znajdują się zarówno hulajnogi do jazdy miejskiej, jak i takie, które sprawdzą się także na mniej równych terenach.

Jeżeli zależy Wam na kupnie możliwie najtaniej wymarzonej hulajnogi elektrycznej, koniecznie przeczytajcie nasz artykuł, w którym to zbieramy aktualnie najkorzystniejsze oferty i promocje.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Pierwszą rzeczą, którą należy przemyśleć to teren na jakim będziemy się poruszać. Niezwykle istotną kwestią jest to, czy gadżet będzie nam służył głównie na utwardzonych i prostych nawierzchniach miejskich, czy może od czasu do czasu zapędzimy się na leśne nierówności. Ma to znaczenie ze względu na to, że przy bardziej wymagających terenach konieczne jest lepsze zawieszenie oraz wyższa jakość materiałów. Bez tego hulajnoga elektryczna mogłaby się zwyczajnie zepsuć lub co najmniej nie spełnić należycie swojego zadania.

Niezwykle kluczowym aspektem jest oczywiście moc silnika, która ma wpływ nie tylko na wysokość rozwijanych prędkości, ale także szybkość rozładowywania baterii. Równie ważny jest termin opisujący zasięg jazdy – podczas codziennej jazdy akceptowalny powinien przekraczać 5 km, a w mieście sprawne przemieszczanie zapewnią modele o zasięgu powyżej 10 km.

Następnie warto sprawdzić specyfikację techniczną pod względem wagi sprzętu oraz rozmiaru i rodzaju kół. W terenie miejskim zdecydowanie lepszą opcją będzie lekka i łatwa w złożeniu konstrukcja, niż ciężki model z wielkimi kołami. Na sam koniec należy ocenić wybrane modele pod względem dodatkowych udogodnień sprzętowych, chociażby takich jak wyposażenie w antypoślizgowy podest, hak do przewożenie bagażu lub tempomat.

RIDER Freak

Silnik Moc 250W

Moc 250W Maksymalna prędkość 20 km/h

20 km/h Maksymalne obciążenie [kg] 120

120 Koła Pompowane 8"

Pompowane 8" Pozostałe cechy Lampa LED Wielofunkcyjny licznik

Lampa LED Wielofunkcyjny licznik Bateria 24V 6Ah

24V 6Ah Czas ładowania 2-3 godziny

2-3 godziny Zasięg na jednym ładowaniu do 22 km

do 22 km Waga [kg] 8.5

Cena: 999 zł 928 zł

FRUGAL Impulse

Rozmiar kół [cale] 8.5

8.5 Maksymalna prędkość [km/h] 25

25 Moc silnika [W] 250

250 Czas ładowania [h] 4

4 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 25

25 Pojemność baterii [Ah] 7.5

7.5 Napięcie baterii [V] 36

36 Zasilanie Akumulator

Akumulator Hamulec przedni Brak

Brak Hamulec tylny Bębnowy

Bębnowy Maksymalna wysokość kierownicy [cm] 103

103 Amortyzacja Nie

Nie Funkcje dodatkowe Kierunkowskazy, Możliwość złożenia, Oświetlenie LED przód i tył, Wyświetlacz LCD

Kierunkowskazy, Możliwość złożenia, Oświetlenie LED przód i tył, Wyświetlacz LCD Materiał wykonania Aluminium

Aluminium Waga [kg] 11.8

11.8 Terenowa Nie

Cena: 1 399,99 zł 1 199,99 zł

XIAOMI Mi Essential

Rozmiar kół [cale] 8.5

8.5 Maksymalna prędkość [km/h] 20

20 Moc silnika [W] 250

250 Czas ładowania [h] 5

5 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 20

20 Pojemność baterii [Ah] 5.2

5.2 Napięcie baterii [V] 37

37 Zasilanie Akumulator

Akumulator Hamulec przedni Elektryczny

Elektryczny Hamulec tylny Odzyskowy, Tarczowy

Odzyskowy, Tarczowy Amortyzacja Nie

Nie Kierunkowskazy Nie

Nie Oświetlenie Przód, Tył

Przód, Tył Sygnał dźwiękowy Nie

Nie Tempomat Tak

Tak Funkcje dodatkowe Aplikacja Android/iOS, Bluetooth, System odzyskiwania energii, Wyświetlacz

Aplikacja Android/iOS, Bluetooth, System odzyskiwania energii, Wyświetlacz Materiał wykonania Aluminium

Aluminium Waga [kg] 12

Cena: 1 399 zł 1 349 zł

FIAT F500-F85W 350

Silnik Moc 350W

Moc 350W Maksymalna prędkość 25 km/h

25 km/h Maksymalne obciążenie [kg] 140

140 Koła 8.5"

8.5" Kąt wzniesienia 15°

15° Pozostałe cechy Hamulec tylny – tarczowy Komputer pokładowy Prędkościomierz Składana konstrukcja Sygnalizacja hamowania Sygnały dźwiękowe Wbudowane oświetlenie

Hamulec tylny – tarczowy Komputer pokładowy Prędkościomierz Składana konstrukcja Sygnalizacja hamowania Sygnały dźwiękowe Wbudowane oświetlenie Min wymagane obciążenie ok 30 kg

ok 30 kg Bateria 7.5 Ah 36V

7.5 Ah 36V Czas ładowania 3-5 godzin

3-5 godzin Zasięg na jednym ładowaniu do 20 km

do 20 km Waga [kg] 13.8

Cena: 1 599 zł 1 488 zł

INDIANA ES700

Rozmiar kół [cale] 8.5

8.5 Maksymalna prędkość [km/h] 25

25 Moc silnika [W] 350

350 Czas ładowania [h] 5

5 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 20

20 Pojemność baterii [Ah] 6.4

6.4 Napięcie baterii [V] 36

36 Zasilanie Akumulator

Akumulator Hamulec tylny Tarczowy

Tarczowy Maksymalna wysokość kierownicy [cm] 116.6

116.6 Amortyzacja Tak

Tak Kierunkowskazy Nie

Nie Oświetlenie Przód, Tył

Przód, Tył Sygnał dźwiękowy Nie

Nie Tempomat Nie

Nie Wyświetlacz Tak

Tak Funkcje dodatkowe Amortyzator przód/tył, Oświetlenie LED przód i tył, Prędkościomierz, Szybki układ składania i rozkładania, Wskaźnik zużycia baterii

Amortyzator przód/tył, Oświetlenie LED przód i tył, Prędkościomierz, Szybki układ składania i rozkładania, Wskaźnik zużycia baterii Materiał wykonania Aluminium, Stal, Tworzywo sztuczne

Aluminium, Stal, Tworzywo sztuczne Waga [kg] 12.5

12.5 Terenowa Nie

Cena: 1 699,99 zł 1 599,99 zł

SEGWAY-NINEBOT KickScooter E25E

Silnik Moc wyjściowa 300 W

Moc wyjściowa 300 W Maksymalna prędkość 25 km/h

25 km/h Maksymalne obciążenie [kg] 100

100 Koła Opony pneumatyczne 9"

Opony pneumatyczne 9" Kąt wzniesienia 20 stopni

20 stopni Pozostałe cechy Bluetooth Przednie, boczne i tylne reflektory z certyfikatem E-MARK Sygnalizacja hamowania Trzy niezależne hamulce, przedni elektryczny & regeneracyjny oraz tylny hamulec magnetyczny i nożny Wyświetlacz LED 3 tryby jazdy i tempomat Inteligentny system zarządzania baterią ściśle monitoruje wydajność baterii (BMS)

Bluetooth Przednie, boczne i tylne reflektory z certyfikatem E-MARK Sygnalizacja hamowania Trzy niezależne hamulce, przedni elektryczny & regeneracyjny oraz tylny hamulec magnetyczny i nożny Wyświetlacz LED 3 tryby jazdy i tempomat Inteligentny system zarządzania baterią ściśle monitoruje wydajność baterii (BMS) Czas ładowania 4 godziny

4 godziny Zasięg na jednym ładowaniu 25 km

Cena: 2 298 zł 1 899 zł

LAMBORGHINI AL1

Rozmiar kół [cale] 8

8 Maksymalna prędkość [km/h] 25

25 Moc silnika [W] 350

350 Czas ładowania [h] 3 - 5

3 - 5 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 25 - 30

25 - 30 Pojemność baterii [Ah] 7.8

7.8 Napięcie baterii [V] 36

36 Zasilanie Akumulator

Akumulator Hamulec przedni Elektryczny

Elektryczny Hamulec tylny Nożny

Nożny Maksymalna wysokość kierownicy [cm] 113

113 Amortyzacja Tak

Tak Kierunkowskazy Nie

Nie Oświetlenie Podest, Przód, Tył

Podest, Przód, Tył Sygnał dźwiękowy Tak

Tak Tempomat Tak

Tak Wyświetlacz Tak

Tak Funkcje dodatkowe 3 tryby jazdy (eco, standard, sport), Amortyzator przód, Bluetooth, Funkcjonalna aplikacja mobilna, Hak do przewożenia bagażu, Łatwy mechanizm składania, Oświetlenie LED podestu, Oświetlenie LED przód i tył, Tempomat, Tryb "Zero Start", Wodoodporność IPX5, Wyświetlacz LCD

3 tryby jazdy (eco, standard, sport), Amortyzator przód, Bluetooth, Funkcjonalna aplikacja mobilna, Hak do przewożenia bagażu, Łatwy mechanizm składania, Oświetlenie LED podestu, Oświetlenie LED przód i tył, Tempomat, Tryb "Zero Start", Wodoodporność IPX5, Wyświetlacz LCD Materiał wykonania Stop magnezu, Tworzywo sztuczne

Stop magnezu, Tworzywo sztuczne Waga [kg] 13

13 Terenowa Nie

Cena: 2 899,99 zł 2 499,99 zł

DUCATI Pro 2 Plus

Rozmiar kół [cale] 10

10 Maksymalna prędkość [km/h] 25

25 Moc silnika [W] 350

350 Czas ładowania [h] 5 - 6

5 - 6 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 25

25 Pojemność baterii [Ah] 7.8

7.8 Napięcie baterii [V] 36

36 Zasilanie Akumulator

Akumulator Hamulec przedni Elektryczny

Elektryczny Hamulec tylny Tarczowy

Tarczowy Maksymalna wysokość kierownicy [cm] 100

100 Sygnał dźwiękowy Tak

Tak Tempomat Tak

Tak Funkcje dodatkowe Amortyzator tył, Bluetooth, Oświetlenie LED przód i tył, Światła odblaskowe, Wodoodporność IPX4, Wyświetlacz LED

Amortyzator tył, Bluetooth, Oświetlenie LED przód i tył, Światła odblaskowe, Wodoodporność IPX4, Wyświetlacz LED Materiał wykonania Stop magnezu

Stop magnezu Waga [kg] 15.5

15.5 Terenowa Tak

Cena: 3 539 zł 2 799,99 zł

JEEP 2XE ADVENTURER

Rozmiar kół [cale] 10

10 Maksymalna prędkość [km/h] 25

25 Moc silnika [W] 350

350 Czas ładowania [h] 7

7 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 40

40 Pojemność baterii [Ah] 10.4

10.4 Napięcie baterii [V] 36

36 Zasilanie Bateria

Bateria Hamulec przedni Elektryczny

Elektryczny Hamulec tylny Tarczowy

Tarczowy Amortyzacja Tak

Tak Kierunkowskazy Nie

Nie Oświetlenie Przód, Tył

Przód, Tył Sygnał dźwiękowy Tak

Tak Tempomat Tak

Tak Wyświetlacz Tak

Tak Funkcje dodatkowe Oświetlenie LED przód i tył

Oświetlenie LED przód i tył Materiał wykonania Stop magnezu

Stop magnezu Waga [kg] 19

19 Terenowa Tak

Cena: 5 199 zł 3 799,99 zł

DUCATI Scrambler Cross-E

Rozmiar kół [cale] 10

10 Maksymalna prędkość [km/h] 25

25 Moc silnika [W] 500

500 Czas ładowania [h] 4 - 6

4 - 6 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 30 - 35

30 - 35 Pojemność baterii [Ah] 10.4

10.4 Napięcie baterii [V] 36

36 Zasilanie Akumulator

Akumulator Hamulec przedni Tarczowy

Tarczowy Hamulec tylny Tarczowy

Tarczowy Maksymalna wysokość kierownicy [cm] 121

121 Amortyzacja Nie

Nie Kierunkowskazy Nie

Nie Oświetlenie Przód, Tył

Przód, Tył Sygnał dźwiękowy Tak

Tak Tempomat Tak

Tak Wyświetlacz Tak

Tak Funkcje dodatkowe 3 tryby jazdy (eco, standard, sport), Elektroniczny licznik, Hak do przewożenia bagażu, Oświetlenie LED przód i tył, Pneumatyczne opony bezdętkowe, Prędkościomierz, Wyświetlacz LCD

3 tryby jazdy (eco, standard, sport), Elektroniczny licznik, Hak do przewożenia bagażu, Oświetlenie LED przód i tył, Pneumatyczne opony bezdętkowe, Prędkościomierz, Wyświetlacz LCD Materiał wykonania Stal, Tworzywo sztuczne

Stal, Tworzywo sztuczne Waga [kg] 28

28 Terenowa Tak

Cena: 4 779 zł 4 099 zł

MOTUS Pro 10 Sport

Rozmiar kół [cale] 10

10 Maksymalna prędkość [km/h] 65

65 Moc silnika [W] 2 x 1000

2 x 1000 Czas ładowania [h] 10-12

10-12 Zasięg na jednym ładowaniu [km] 85

85 Zasilanie Bateria

Bateria Hamulec przedni Tarczowy

Tarczowy Hamulec tylny Tarczowy

Tarczowy Maksymalna wysokość kierownicy [cm] 127

127 Funkcje dodatkowe Amortyzator przód/tył, Możliwość złożenia, Oświetlenie LED przód i tył, Prędkościomierz, Rozkładana stopka

Amortyzator przód/tył, Możliwość złożenia, Oświetlenie LED przód i tył, Prędkościomierz, Rozkładana stopka Materiał wykonania Aluminium, Stal, Tworzywo sztuczne

Aluminium, Stal, Tworzywo sztuczne Waga [kg] 35

35 Terenowa Nie