Hulajnogi elektryczne - najlepsze promocje [Lipiec 2021]

Hulajnogi elektryczne cieszą się coraz większą popularnością. Sprawdź, które modele w promocji warto kupić w lipcu.

Hulajnoga elektryczna to wygodny środek transportu, pozwalający na szybki dojazd do pracy czy szkoły. Jest lekka, można ją wszędzie zaparkować i sprawnie naładować. Zakup hulajnogi jest też zdecydowanie tańszy od ciągłego wypożyczania jej lub korzystania z komunikacji miejskiej. To z pewnością ekologiczny sposób podróży, który pozytywnie wpłynie na nasz organizm, chociażby ze względu na jego stałe dotlenianie i odciążeniu stawów. Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Przede wszystkim na oświetlenie, jakość materiałów, możliwość złożenia i antypoślizgowy podest, rozmiar i rodzaj kół, a także moc silnika i wagę. zobacz najlepsze oferty promocyjne hulajnóg, jakie udało nam się znaleźć.

Mi Electric Scooter Pro 2

Maksymalna prędkość: 25 km/h

25 km/h Maksymalne obciążenie: 100 kg

100 kg Waga produktu: 14,2 kg

14,2 kg Możliwość złożenia: Tak

Tak Dystans na jednym ładowaniu baterii: 45 km

45 km Koła: Gumowe, pompowane

Gumowe, pompowane Bateria: litowo-jonowa 12800 mAh

litowo-jonowa 12800 mAh Moc silnika: 300 W

Motus Scooty 10

Moc silnika: 350 W

350 W Zasilanie: akumulator 36V

akumulator 36V Czas ładowania: 8 godzin

8 godzin Zasięg na jednym ładowaniu: 65 km

65 km Maksymalna prędkość: 25 km/h

25 km/h Maksymalne obciążenie: 120 kg

120 kg Waga: 17,8 kg

Spokey Volver Pro

Moc silnika: 350 W

350 W Rozmiar kół: 8 cal

8 cal Waga: 15 kg

15 kg Zasięg na jednym ładowaniu: 32 km

32 km Czas ładowania: 4-6 h

4-6 h Funkcje: Bluetooth, Oświetlenie LED przód i tył, Wyświetlacz LCD

Bluetooth, Oświetlenie LED przód i tył, Wyświetlacz LCD Hamulec przedni: Tarczowy

Tarczowy Hamulec tylny: Nożny

Nożny Maksymalna prędkość: 30 km/h

30 km/h Maksymalna wysokość kierownicy: 116 cm

116 cm Maksymalne obciążenie: 120 kg

Fiat F85R350PL 8.5

Moc silnika: 350 W

350 W Maksymalna prędkość: 25 km/h

25 km/h Minimalne obciążenie: 30 kg

30 kg Maksymalne obciążenie: 140 kg

140 kg Maksymalny kąt nachylenia terenu: 15 °

15 ° Wymiary: 110 x 43 x 115 cm

110 x 43 x 115 cm Waga: 13,8 kg

Xiaomi Mi Scooter 1s

Maksymalna prędkość: 25 km/h

25 km/h Maksymalne obciążenie: 100 kg

100 kg Maksymalne nachylenia: 14°

14° Dystans na jednym ładowaniu baterii: 30 km

30 km Tworzywo kół: Guma

Guma Tylny układ hamulcowy: Hamulec tarczowy

Hamulec tarczowy Technologia baterii: Litowo-jonowa

Litowo-jonowa Pojemność baterii: 7650 mAh

7650 mAh Moc silnika: 250 W

250 W Napięcie baterii: 36 V

36 V Czas ładowania: 5,5 godz.

BIRD Air

Maksymalna prędkość: 25 km/h

25 km/h Maksymalne obciążenie: 100 kg

100 kg Bateria: 5.2 Ah

5.2 Ah Zasięg na jednym ładowaniu: do 25 km

do 25 km Koła: Odporne na przebicie, 8-calowe

Odporne na przebicie, 8-calowe Waga: 13.7 kg

Fiat 500

Pojemność baterii: 7.5 Ah

7.5 Ah Prędkość: 25 km/h

25 km/h Czas ładowania: 4 h

4 h Obciążenie min.: 30 kg

30 kg Średnica kół: 8,5"

8,5" Obciążenie: 140 kg

140 kg Moc silnika: 360 W

Aktualne ceny w sklepach Fiat, Hulajnoga elektryczna, 500 F500-F10K, czarny 1 699 zł

DUCATI Scrambler City Cross-e

Moc silnika: 350 W

350 W Rozmiar kół: 10 cal

10 cal Waga: 16 kg

16 kg Zasięg na jednym ładowaniu: 40-45 km

40-45 km Czas ładowania: 6-7 h

6-7 h Funkcje: 3 tryby jazdy,Hak do przewożenia bagażu, Oświetlenie LED, Pneumatyczne opony, Wyświetlacz LED

3 tryby jazdy,Hak do przewożenia bagażu, Oświetlenie LED, Pneumatyczne opony, Wyświetlacz LED Hamulec przedni: Elektryczny

Elektryczny Hamulec tylny : Tarczowy

: Tarczowy Maksymalna prędkość: 25 km/h

25 km/h Maksymalna wysokość kierownicy: 121 cm

121 cm Maksymalne obciążenie: 120 kg

120 kg Materiał wykonania: Aluminium, Tworzywo sztuczne

Nie wiesz jak wybrać hulajnogę elektryczną? Kliknij tutaj.

Zobacz również: