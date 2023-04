Hulajnogi elektryczne w ofercie Biedronki. Czy to sprzęty warte uwagi?

Sieć sklepów niejednokrotnie pokazała, jak duże ma możliwości względem wprowadzania dość zaskakujących produktów do swojej oferty. Od teraz w sklepie Biedronka Home dostępna jest hulajnoga elektryczna.

Biedronka Home to platforma, która przez około 7-miesięczny staż, przyciągnęła miliony odwiedzających (zaledwie po dwóch miesiącach były to ponad 3 miliony). Szał popularności zdaje się nie mijać, a sieć sklepów nie zwalnia tempa. Do oferty wciąż trafiają nowości i to nie byle jakie. Aktualnie w sklepie znajdziemy szeroki wybór urządzeń do domu i nie tylko. Szczególną uwagę przykuła w ostatnim czasie hulajnoga elektryczna.

Hulajnoga elektryczna 4SWISS EX9 w Biedronce

4SWISS to marka istniejąca od 2014 roku. W katalogu produktów znajdziemy zarówno AGD, rozmaitą elektronikę, gadżety, szczoteczki elektryczne, a nawet... jednoślady. I o tym ostatnim chciałabym wspomnieć.

W najnowszej ofercie Biedronki pojawił się model hulajnogi elektrycznej 4SWISS EX9. Urządzenie zostało wyposażone w 500-Wattowy silnik (moc znamionowa), co w połączeniu z akumulatorem o pojemności 15,6 Ah pozwala na pokonanie do 45 kilometrów na jednym naładowaniu. Tak przynajmniej deklaruje producent. Maksymalna prędkość jazdy sięga 20 km/h. W celach zwiększenia bezpieczeństwa, do dyspozycji oddano hamulce tarczowe, elektryczny silnikowy E-ABS oraz tradycyjny, nożny. Oświetlenie LED ma zapewnić jeszcze lepszą widoczność. Hulajnogę możemy złożyć, dzięki czemu łatwiej przetransportujemy ją w bagażniku auta.

Pozostałe parametry:

Opony: 10 cali

Moc szczytowa: 850 W

Waga: 23 kg

Wodoodporność: IP54

Dodatkowe funkcje: szybkie składanie, wymienna bateria, antypoślizgowe uchwyty

Hulajnoga elektryczna 4SWISS jest dostępna w internetowym sklepie Biedronka Home za 3449 zł.

Możecie też zdecydować się na zakup w poniższych sklepach:

Aktualne ceny w sklepach Hulajnoga elektryczna 4SWISS EX-9 Czarno-pomarańczowy 3 499 zł

Ale to nie wszystko...

W najnowszej ofercie pojawiły się kolejne modele hulajnóg elektrycznych, tym razem od marki Motus. Dostępne są aż trzy modele, o których szczegółowo piszemy w materiale pod tym linkiem.

Hulajnoga elektryczna Pro 8.5 Lite

Hulajnoga elektryczna Scooty 10 2022

Hulajnoga elektryczna Scooty 10 Lite 2022

Jeśli interesują was inne modele hulajnóg elektrycznych zobaczcie nasze propozycje.

Warto także wiedzieć, że w sklepie Biedronka Home jest dostępnych jeszcze więcej produktów danej marki, w tym przede wszystkim sprzęty AGD, takie jak: frytkownica, wyciskarka, blender czy ekspres. Więcej na ten temat napisaliśmy tutaj.

Wideorejestrator XBLITZ

Nieważne czy podróżujemy autem, czy hulajnogą elektryczną, musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Warto monitorować otoczenie wokół, aby w przypadku wypadku - posiadać ewentualny dowód niewinności. Jest to również dobra okazja do zachowania pięknych krajobrazów na dłużej. Wideorejestrator sportowy możemy z łatwością umieścić nawet na kasku, a dwa obiektywy Full HD zarejestrują obraz w przeciwległych kierunkach. Przednia kamera umożliwia nagrywanie obrazu w zakresie 140 stopni. Dane są gromadzone na karcie SD, jednak model jest również kompatybilny z aplikacją mobilną.

Pozostałe parametry:

Nagrywanie: do 120 minut

Łączność: Wi-Fi

Wodoodporność: IPX6

Wideorejestrator jest dostępny w internetowym sklepie Biedronki za 569 zł.

Kamera samochodowa Dual View Xblitz

Wideorejestrator pozwala na nagrywanie obrazu z trasy oraz z wnętrza auta. Kamera została wyposażona w dwa obiektywy. To dobre rozwiązanie dla np. kurierów czy taksówkarzy. Materiały nagrywane są w jakości Full HD, a dodatkową funkcją jest WDR (Wide Dynamic Range) - nawet w słabych warunkach oświetleniowych otrzymujemy dobrą jakość wideo. Kamera posiada system ostrzegania ADAS - w razie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze uruchomi się specjalny alarm. Nie zabrakło też G-sensora oraz detektora ruchu.

Pozostałe parametry:

Wymiary: 9,5 x 5,5 x 3,2 cm

Rodzaj wyświetlacza: IPS

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 3'

Typ karty pamięci: micro SD

Kamera kosztuje aktualnie 369 zł. Ale znajdziesz ją też w sklepach poniżej, w niższej cenie:

Powerbank Xiaomi RedMi 10000 mAH

Powerbank 10000mAh umożliwiający prędkość ładowania 10 W. Wyposażony w USB typu C, micro USB oraz dwa klasyczne sloty USB-A. Jednocześnie można podłączyć do niego dwa urządzenia. Aktualnie w sklepie Biedronka można kupić ten sprzęt za 89,90 zł. Ale znajdziesz go też w sklepach poniżej:

Aktualne ceny w sklepach Powerbank Xiaomi Redmi 10000 mAh Czarny 74 zł

Rower spinningowy z Bluetooth

Stacjonarny rower został wyposażony w łączność Bluetooth, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z aplikacji mobilnych Kinomap i Zwif. Na ekranie LCD odczytamy informacje dotyczące pomiaru czasu, prędkości, dystansu, spalanych kalorii oraz tętna. Do dyspozycji mamy 8-stopniową regulację obciążenia, a także regulowane pedały, siodełko oraz kierownicę.

Pozostałe parametry:

Wymiary: 122 x 101 x 51 cm

Waga: 37 kg

Bluetooth: tak

Czujniki tętna x 2

Magnetyczny system oporu

Rower kosztuje 1999 zł.

A jeśli interesuje Cię podobny produkt, zajrzyj pod ten link.

Jeśli chcesz zaznajomić się również z innymi modelami hulajnóg elektrycznych, zajrzyj do naszego wpisu: Wiosno przybywaj - hulajnogi elektryczne z Amazon na każdą kieszeń.

Kindle w Biedronce

Wiecie, że w ofercie sklepu pojawił się czytnik Kindle - ale czy rzeczywiście opłaca się go tam kupić? Więcej mówimy o tym tutaj.