Humanoidalny robot z Twoją twarzą? Firma zapłaci 200 tys. dolarów

Producent robotów jest skłonny zapłacić za przeniesienie ludzkiej twarzy na inteligentną maszynę, która będzie pracować w hotelu.

Promobot to największy w Europie producent autonomicznych robotów serwisowych, które pracują między innymi jako administratorzy, promotorzy, konsultanci, przewodnicy i concierge. Teraz jeden z robotów-asystentów może mieć także ludzką twarz.

Firma ogłosiła, że poszukuje przyjaznej twarzy do nowego projektu humanoidalnego robota, który w 2023 roku trafi do hotelu, galerii handlowej, lotniska czy innej przestrzeni miejskiej. Producent jest w stanie zapłacić aż 200 tysięcy dolarów (ponad 800 tys. złotych) za przeniesienie praw do twarzy wybranej osoby. Do projektu napłynęło około 20 tysięcy zgłoszeń chętnych, wśród których zostanie wybrane tylko jedno.

Źródło: 9gag, Promobot