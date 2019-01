Humble Caffeine Bundle - 8 dobrych gier w dobrych cenach!

W serwisie Humble Bundle pojawił się pakiet Caffeine. Zawiera osiem tytułów, jeden program i kosztuje naprawdę niewiele!

Humble Caffeine Bundle będzie dostępny do 27 stycznia. Podobnie jak i inne propozycje serwisu, także i ta dostępna jest w trzech wariantach. Pierwszy to Pay what you want! , czyli Zapłać, ile chcesz! - użytkownik sam decyduje, ile zapłaci za cztery tytuły: Headlander, GoNNER BLüEBERRY EDiTION, Treadnauts oraz Caffeine (program do streamowania gier). Może być to nawet 1 dolar - kwotę wpisuje się ręcznie w okienku zamówienia u dołu ekranu.

Jeśli zapłaci się równowartość 6, 64 USD (ok. 25 złotych) - a kto chce, może więcej - otrzyma się równocześnie trzy kolejne gry. Pierwsza to This War of Mine - produkcja, o której całkiem niedawno było bardzo głośno i która zasługuje na uwagę nie tylko graczy. Jest to tytuł, który po prostu wypada poznać. Pozostałe dwa to równie mocne pozycje: Ken Follett's The Pillars of the Earth oraz Dear Esther: Landmark Edition.

Trzecia opcja to 12 dolarów - czyli ok. 46 złotych. Za taką kwotę otrzymuje się wszystkie wymienione, plus grę RPG Tyranny i strategię taktyczną z Kraju Kwitnącej Wiśni - Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

46 złotych - 8 gier, wychodzi w przeliczeniu mniej niż 6 złotych za każdą pozycję! Jeśli chcesz skorzystać z okazji, wejdź na stronę Humble Bundle i wybierz ten zestaw z rozwijanego menu w lewym, górnym rogu ekranu.