Humble Paradox Bundle 2019 - gratka dla prawdziwych strategów

Na Humble Budle pojawiła się oferta, która z pewnością zainteresuje miłośników strategii. Humble Paradox Bundle 2019 to między innymi Europa Universalis IV i Age of Wonders!

Humble Paradox Bundle 2019 jest dostępny do 6 lutego. Podobnie jak i inne propozycje serwisu, także i ta dostępna jest w trzech wariantach. Pierwszy to zapłacenie 1 dolara (czyli ok. 3,76 zł) za uzyskanie Age of Wonders II: The Wizard's Throne, Darkest Hour: A Hearts of Iron Game, Magicka 2 oraz Crusader Kings II. Czyli - cztery naprawdę niezłe tytuły po miej niż złotówkę za jeden! Opcja druga to 7 dolarów, czyli ok. 27 złotych. Zyskujesz wówczas wszystkie powyższe oraz trzy kolejne: Age of Wonders III, Europa Universalis IV oraz dodatek do Crusader Kings II: The Old Gods .

Humble Paradox Bundle 2019 oferuje także opcję kosztującą 12 dolarów (ok. 46 zł). Tutaj otrzymuje się dodatkowo jedna gry, rozszerzenie oraz dwie z poprzednich opcji, ale w wydaniu Deluxe. Nowy tytuł to Steel Division: Normandy 44, rozszerzeniem jest Europa Universalis IV - El Dorado, a poza tym w najdroższej opcji otrzymasz Age of Wonders III - Deluxe Edition DLC i Magicka 2 Deluxe Edition DLC.

To wszystko za mniej niż 50 złotych - aż żal nie skorzystać z okazji, prawda? Wszystkie gry sprzedawane są w formie kluczy do aktywacji na platformie Steam. Wybierz juz dzisiaj pakiet dla siebie - przejdź na Humble Bundle.