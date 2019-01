Humble Stardock Bundle 2019 - gratka dla miłośników kosmicznych strategii

Z początkiem roku miłośnicy strategii otrzymują pakiet gier wydanych przez Stardock w dobrej cenie - już za niecałe 4 złote można nabyć trzy wciągające tytuły!

Humble Stardock Bundle 2019 składa się w sumie z dziewięciu pozycji. Podzielone są na trzy "półki cenowe". Pierwsza to trzy gry, które można nabyć za zaledwie jednego do

lara, czyli - przy dzisiejszym kursie - 3, 75 zł. Te produkcje to: Sins of a Solar Empire: Rebellion, Galactic Civilizations I: Ultimate Edition oraz Galactic Civilizations II: Ultimate Edition. Jeśli zdecydujesz się zapłacić 10-krtonie więcej, czyli ok. 38 złotych, dojdą do tego następujące tytuły: Galactic Civilizations III z dodatkami Crusade Expansion Pack oraz Mega Events, a także Ashes of the Singularity: Escalation.

Jednak uwaga - płacąc ok. 10 złotych więcej, czyli ok. 50 zł, można zgarnąć cały zestaw - na tej półce znajdują się cztery pozycje. Dwie to rozszerzenia do Ashes of the Singularity: Epic Map Pack oraz Turtle Wars, jedno do Galactic Civilizations III - Intrigue Expansion oraz strategia ekonomiczna Offworld Trading Company: Gold Bundle.

Wszystkie produkcje z oferty Humble Stardock Bundle 2019 zostały bardzo pozytywnie ocenione przez graczy i recenzentów, a to, który zestaw nabędziesz - zależy wyłącznie od Ciebie. Cała ofertę z możliwością zakupu znajdziesz na tej stronie. Akcja promocyjna trwa do końca 14 stycznia b.r.