Hunt: Showdown - battle royale od twórców serii Crysis opuszcza fazę wczesnego dostępu

Hunt: Showdown to niecodzienna gra z gatunku battle royale autorstwa Crytek. Studia, które dało nam m.in. serię Crysis. Jak poinformowali dzisiaj twórcy - gra opuszcza fazę wczesnego dostępu i jest gotowa do swojej pełnej premiery.

Hunt: Showdown, jako produkt w fazie wczesnego dostępu, zadebiutował w lutym 2018 roku na platformie Steam. Następnie w maju bieżącego roku gra trafiła do Xbox Game Preview. Twórcy gry - studio Crytek, zdradzili dzisiaj, że pełna wersja Hunt: Showdown zadebiutuje 27 sierpnia na PC oraz konsoli Xbox One. Potwierdzono również, że wciąż w przygotowaniu jest wersja gry przeznaczona na konsolę PlayStation 4. Wersję cyfrową gry wyceniono na niecałe 40 euro, do sprzedaży trafi również pudełkowa edycja, za którą odpowiadać będzie wydawnictwo Koch Media.

Od dnia swojego debiutu na Steamie produkcja otrzymała ponad dwadzieścia dużych aktualizacji oraz niezliczoną liczbę poprawek i usprawnień. Gracze otrzymali m.in. nową mapę, mnóstwo nowych broni, nowego bossa czy dodatkowe tryby gry. Hunt: Showdown przenosi nas do alternatywnej wersji Luizjany, gdzie jako Łowca musimy zapolować na bestie z najgorszych koszmarów. Potwory sterowane przez SI to jednak nie jedyni przeciwnicy jakich napotkamy, bowiem na nasze życie czyhają również inny Łowcy.

Ogromne mapy, konwencja pve/pvp oraz znakomicie wykreowany świat sprawiły, że Hunt: Showdown już w fazie wczesnego dostępu zebrał sporo pochwał i może się pochwalić stale rosnącą społecznością.

Jeśli chcecie już teraz wypróbować produkcję studia Crytek, to możecie skorzystać z trwającej właśnie promocji na Steamie, gdzie Hunt: Showdown kupicie już za niecałe 75 złotych.