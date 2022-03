Huntsman Mini Analog - klawiatura gamingowa z innowacyjnym rozwiązaniem

Razer zaprezentował kompaktową klawiaturę 60% z podwójnym mapowaniem klawiszy w zakresie wejść cyfrowych i analogowych.

Razer zaprezentował Huntsman Mini Analog. Kompaktowa klawiatura 60% reklamowa jest jako: "precyzyjne i przenośne rozwiązanie dla graczy szukających małej klawiatury z dokładnym sterowaniem, co zapewniają analogowe przełączniki optyczne". Jest to autorskie, opatentowane przez firmę Razer rozwiązanie - pod względem czułości dorównuje klawiaturom analogowym, ale równocześnie ma podwójne mapowanie klawiszy w zakresie zarówno wejść cyfrowych jak i analogowych.

Doceni się to zwłaszcza w grach, w których korzysta się z zaawansowanych kontrolerów, jak kierownica lub przepustnica. Dla wygody użytkowników umożliwiono przypisanie dwóch funkcji do jednego klawisza w zależności od siły nacisku, co sprawia, że w strzelankach FPS można chodzić i biegać przy użyciu tego samego klawisza. Ponadto klawiaturę wyposażono w nakładkę Doubleshot PBT z fakturowanym wykończeniem. Dzięki temu klawisze nie utracą estetyki nawet przy intensywnej eksploatacji każdego dnia.

Fot. Razer

Huntsman Mini Analog podepniesz do komputera lub laptopa odpinanym klawiszem USB C. Model ten można będzie nabyć w marcu na stronie Razer.com, w sklepach stacjonarnych RazerStore oraz w wybranych punktach detalicznych. Sugerowana cena detaliczna to 159,99 euro, czyli ok. 780 zł.

Źródło: Razer