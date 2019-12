Hyper Light Drifter - pikselowe RPG za darmo przez 24 h

Hyper Light Drifter to kolejna darmowa produkcja od Epic Games Store. Mamy tu grę RPG akcji w stylu retro.

Akcja gry Hyper Light Drifter toczy się w świecie łączącym elementy fantasy i RPG. Odpowiada za nią studio Heath Machine, a światło dzienne ujrzała w 2016 roku. Gracz kieruje Wędrowcem - obieżyświatem szukającym ciekawych artefaktów oraz technologii. Jego celem jest penetracja niebezpiecznej krainy, z której nikt żywy nie wrócił. Jak na RPG przystało, mamy tu liczne opcje związane z uzbrajaniem postaci, rozległy świat do eksploracji i niejedną okazję do stoczenia potyczki z przeciwnikami. Odbywają się one w czasie rzeczywistym. Nie brak oczywiście sekretnych lokalizacji i wyjątkowo cennych artefaktów do znalezienia. A wszystko to utrzymane w klimacie retro.

Hyper Light Drifter zostało wydane zarówno na PC, jak i konsole Xbox One oraz PlayStation 4. Od dzisiaj, do jutra, do godziny 17ej, produkcję tę można dodać za darmo do swojej biblioteki w Epic Games Store. Po tym czasie otrzymamy nową produkcję do pobrania za darmo. A przy okazji przypominamy, że raz już Hyper Light Drifter był darmowy - miało to miejsce w sierpniu b.r.