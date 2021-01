HyperPolling - nowa technologia Razer dla myszek gamingowych

Razer HyperPolling to technologia dedykowana miłośnikom dynamicznych gier. Zastosowane w niej rozwiązania pozwoliły na znaczne przekroczenie branżowych standardów.

Większość najlepszych myszy gamingowych wspiera częstotliwości raportowania do poziomu 1000 Hz. Być może wkrótce się to zmieni, ponieważ technologia Razer HyperPolling, która debiutuje wraz z nową myszką Viper 8KHz, posiada częstotliwość raportowania (polling rate) 8000 Hz. Nie należy tego mylić z dokładnością i responsywnością myszki - polling rate to częstotliwość, z jaką kliknięcia i dane o pozycji urządzenia są przesyłane do komputera. W połączeniu w monitorami o wyższej częstotliwości można dzięki wysokiej częstotliwości wyeliminować lagi, co w dynamicznych rozgrywkach e-sportowych ma kolosalne znaczenie. Alvin Cheung, Senior Vice President działu urządzeń peryferyjnych Razer, wyjaśnia:

Opóźnienia są bardzo ważną częścią rozgrywki, znacząco wpływając na ogólne wrażenia z gry - a mimo tego były pomijane przez wiele firm, które zbyt długo koncentrowały się tylko na zwiększaniu DPI. W przeciwieństwie do DPI, niższe opóźnienia, dzięki skróceniu czasu reakcji o cenne milisekundy, przynoszą korzyści wszystkim - od zwykłych graczy po profesjonalnych esportowców. W konstruowaniu i testowaniu myszki wzięło udział wielu profesjonalnych zawodników oraz zwyczajnych graczy. Liczni z nich zauważyli znacznie płynniejsze i bardziej responsywne działanie podczas korzystania z technologii HyperPolling, którą zastosowano w nowej myszce do gier esportowych - Viper 8 kHz

Technologia Razer HyperPolling wykorzystuje szybki mikrokontroler USB, aby wykroczyć poza te standardowe rozwiązania wraz z rzeczywistą częstotliwością raportowania na poziomie do 8000 Hz. Pozwala to Viper 8KHz na wysyłanie do ośmiu razy więcej danych na sekundę, skutecznie redukując opóźnienie wejściowe z 1 ms do zaledwie 1/8 milisekundy. Wyższe częstotliwości raportowania pomagają także w zmniejszeniu opóźnienia wejścia, co minimalizuje mikro-zacięcia i nagłe skoki pozycji kursora.

Specyfikacja Viper 8 kHz prezentuje się następująco:

Rzeczywista częstotliwość raportowania (polling rate) 8000Hz (0,125ms)

Optyczny sensor 20,000 DPI Focus+

Przyspieszenie do 650 cali na sekundę (IPS) / akceleracja 50 g z dokładnością 99,6 %

Przełączniki optyczne myszy drugiej generacji Razer Optical Mouse Switches o żywotności do 70 milionów kliknięć

Oburęczna konstrukcja z gumowymi nakładkami

Ślizgacze wykonane w 100% z teflonu PTFE

Gamingowe pokrętło o wyczuwalnym skoku

Zmiana czułości w locie (domyślne ustawienia DPI: 400/800/1600/2400/3200)

Hybrydowa pamięć – w chmurze i w urządzeniu (4+1 profile)

Podświetlenie Razer Chroma RGB z 16,8 milionem konfigurowalnych opcji kolorystycznych

7+1 programowalnych przycisków

Zaawansowane ustawienia parametrów Lift-off/Landing distance

Obsługa Razer Synapse 3

Kabel Speedflex o długości 1.8 m

Wymiary: 126.73 mm (długość) X 57.6 mm (szerokość) X 37.81 mm (wysokość)

Przybliżona waga: 71 g (bez kabla)

Sugerowana cena producenta to 89,99 euro (ok. 410 zł). Myszka jest już do nabycia na stronie Razer.com oraz u partnerów handlowych marki.