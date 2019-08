HyperX Revals akcesoria dla Microsoft Xbox One i Sony PS4

Na targach Gamescon HyperX pokazał serię akcesoriów dla graczy dedykowanych konsolom Xbox One oraz PS4

HyperX, dział gamingowy Kingston Technology na trwających targach Gamescon ogłosił rozszerzenie linii akcesoriów dla konsol o nowe produkty z licencjami Microsoft Xbox oraz Sony Playstation 4.

Gracze korzystający z konsoli Xbox mogą teraz uzyskać większy komfort i jakość dźwięku dzięki zestawom słuchawkowym HyperX CloudX Fight Wireless, HyperX CloudX Stinger oraz HyperX CloudX Chat.

Stacja ładowania HyperX ChargePlay Duo Controller Charging Station pozwala graczom korzystającym z kontrolerów Xbox One i Xbox One Elite na wydłużenie czasu gry bez ładowania padów.

HyperX zaprezentował także serię akcesoriów dla konsoli Sony PlayStation 4. Pokazano zestawy słuchawkowe HyperX Cloud Stinger i HyperX Cloud Chat dla PS4.

"HyperX kontynuuje rozbudowę i wsparcie dla graczy konsolowych o nowe produkty dla Xbox i PS4, które zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu i stylu charakterystycznego dla wszystkich produktów HyperX", powiedział Julien Millet, business manager w HyperX EMEA.

"Naszym celem było dostarczenie niezawodnych i przystępnych cenowo produktów do gier, które zapewnią graczom na konsole najlepsze wrażenia".

Najnowsza linia produktów konsolowych HyperX skupia się na poprawie komfortu i wydajności specjalnie dla użytkowników konsol na całym świecie.

Zaprezentowano następujące urządzenia:

HyperX CloudX Flight Wireless Gaming Headset for Xbox

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HyperX CloudX Fight to licencjonowany przez Xbox zestaw słuchawkowy oferujący żywotność baterii wynoszącą nawet 30 godzin. Urządzenie wyposażono w obrotowe o 90 stopni zamknięte nauszniki i zielone diody świetlne LED. CloudX Fight wykorzystuje częstotliwość bezprzewodową 2,4 GHz oraz jest wyposażony we wbudowany mikser czatu, który umożliwia szybki dostęp do funkcji dopasowywania dźwięku gry i czatu bezpośrednio w zestawie słuchawkowym.

HyperX CloudX Stinger Wireless Gaming Headset for Xbox

CloudX Stinger to kolejny licencjonowany przez Xbox zestaw słuchawkowy, który wykorzystuje 50 mm sterowniki kierunkowe, dostarczające wysokiej jakości dźwięk. Zestaw słuchawkowy wyposażono w wbudowany suwak głośności oraz obracany mikrofon z funkcją redukcji szumów. CloudX Stinger pozytywnie wyróżnia się swoją wagą. Zestaw słuchawkowy waży zaledwie 275 gram.

HyperX CloudX Chat Headset for Xbox

HyperX CloudX Chat Headset for Xbox w przeciwieństwie do innych nowości jest zestawem słuchawkowym zaprojektowanym do przeprowadzania rozmów głosowych podczas rozgrywek grupowych. Słuchawki wyposażono w 40 mm przetworniki z redukcją szumów, filtrem podręcznym oraz pokrętłem do regulacji głośności i wyciszania mikrofonu.

HyperX ChargePlay Duo Controller Charging Station for Xbox One

HyperX ChargePlay Duo to stacja dokująca umożliwiająca ładowanie kontrolerów Xbox One oraz Xbox One Elite. ChargePlay Duo posiada uniwersalne drzwi baterii, możliwość szybkiego dokowania w podstawie i wskaźniki LED, które wyświetlają stan naładowania dla każdego kontrolera. ChargePlay Duo zawiera również dwa akumulatory o pojemności 1400 mAh.

HyperX Cloud Stinger Gaming Headset for PS4

HyperX Cloud Stinger Gaming Headset to oficjalny licencjonowany zestaw słuchawkowy do konsoli Playstation 4, który wykorzystuje 50 mm sterowniki kierunkowe dostarczające wysokiej jakości dźwięk. Zestaw słuchawkowy wyposażono w wbudowany suwak głośności oraz obracany mikrofon z funkcją redukcji szumów. CloudX Stinger pozytywnie wyróżnia się swoją wagą. Zestaw słuchawkowy waży zaledwie 275 gram.

HyperX Cloud Chat Gaming Headset for PS4

HyperX Cloud Chat Gaming Headset dla konsoli Playstation 4 to słuchawki łączące się z kontrolerami PS4 za pomocą złącza 3,5 mm Jack. Zbudowane je z wykorzystaniem 40 mm sterowników. HyperX Cloud Chat Gaming Headset wyposażono w elastyczny mikrofon z funkcją redukcji szumów, filtr podręczny oraz pokrętła regulacji głośności i wyciszenia mikrofonu

