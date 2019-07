HyperX odłącza kable – na rynku dostępny jest już nowy, bezprzewodowy zestaw słuchawkow

Są już dostępne - nowe bezprzewodowe słuchawki Cloud Stinger HyperX, zapewniające komfort charakterystyczny dla produktów HyperX oraz udoskonaloną konstrukcję audio

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company Inc. oraz lider branży gier i e-sportu, poinformował o wprowadzeniu na rynek bezprzewodowych słuchawek gamingowych HyperX Cloud StingerTM Wireless. Lekkie słuchawki do gier Cloud Stinger Wireless ważą zaledwie 270 gramów i są wyposażone w nauszniki obracające się o 90 stopni oraz baterię, której jedno ładowanie wystarcza na 17 godzin. Słuchawki Stinger Wireless mają intuicyjne przyciski sterujące i przetworniki o średnicy 50 mm, co przekłada się na precyzyjny dźwięk wysokiej jakości. Ten bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zapewnia doskonały dźwięk w przystępnej cenie podczas grania w gry, rozmawiania przez komunikatory i oglądania filmów.

- Bardzo się cieszymy z rozszerzenia naszej nagradzanej linii zestawów słuchawkowych o słuchawki HyperX Cloud Stinger Wireless, które stanowią najkorzystniejszą ofertę bezprzewodowych zestawów słuchawkowych w cenie poniżej 100 EUR — mówi Julien Millet, Business Manager w HyperX w regionie EMEA. - Cały czas szukamy nowych sposobów na zapewnianie użytkownikom wyjątkowych doświadczeń, a rozszerzenie linii Stinger o słuchawki bezprzewodowe daje naszym fanom więcej możliwości.

Podobnie jak poprzednie zestawy słuchawkowe Cloud, zestaw Cloud Stinger Wireless zapewnia wyjątkowy komfort i jakość dźwięku. Działa bezprzewodowo na częstotliwości 2,4 GHz i pozwala uwolnić się od plątaniny kabli. Posiada przycisk regulacji głośności na nausznikach oraz mikrofon z funkcją tłumienia hałasu, wyciszany przez odchylenie go do góry. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HyperX Stinger Wireless idealnie nadaje się do komputerów biurkowych oraz do PS4TM i PS4TM Pro.

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger Wireless jest dostępny w regionie EMEA w sieci sklepów partnerskich HyperX — zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Cena sugerowana przez producenta wynosi 429 PLN. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją.

Specyfikacja zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Stinger Wireless:

Słuchawki

Przetwornik: dynamiczny, 50 mm, z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Charakterystyka częstotliwościowa: 20–20 000 Hz

Impedancja: 32 Ω

Poziom ciśnienia akustycznego: 109 dBSPL/mW przy 1 kHz

Współczynnik THD: < 2%

Waga: 270 g

Długość i typ kabla: kabel ładowania USB (1 m)

Mikrofon

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzór biegunowy: jednokierunkowy, tłumiący hałas

Charakterystyka częstotliwościowa: 100–7 000 Hz

Czułość: -47 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Czas pracy baterii 17 godzin

Zasięg działania bezprzewodowego maks. 12 metrów