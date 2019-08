HyperX prezentuje przełączniki klawiaturowe HyperX Aqua oraz produkty do ładowania bezprzewodowego Qi

HyperX na targach Gamescon prezentuje nowe produkty. Wśród nich ładowarka bezprzewodowa Qi oraz przełączniki klawiaturowe Aqua.

HyperX na targach Gamescon ogłasza kolejne nowości. Zaprezentowano mechaniczne przełączniki HyperX Aqua dla klawiatury mechanicznej dla graczy HyperX Alloy Origins. Na targach pokazano również pakiet certyfikowanych przez Qi produktów do ładowania bezprzewodowego. Wśród nich znajduje się zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Fight S, bezprzewodowa mysz do gier HyperX Pulsefire Dart oraz bezprzewodowa ładowarka HyperX ChargePlay Base Qi.

"Ekosystem ładowania bezprzewodowego dojrzewa, a HyperX jest podekscytowany wprowadzeniem na rynek produktów z certyfikowanymi możliwościami ładowania bezprzewodowego Qi", powiedziała Bianca Walter, business manager, HyperX EMEA.

"HyperX dostrzega rosnący trend w technologii bezprzewodowej i chce zaoferować użytkownikom najwyższy poziom swobody w grach, wygodę oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, zapewniając wciągające i niesamowite wrażenia z gry".

Oto najnowsze produkty zaprezentowane przez HyperX na targach Gamescon.

HyperX Alloy Origins Mechanical Gaming Keyboard

HyperX Alloy Origins to nowa mechaniczna klawiatura dla graczy wykorzystująca autorskie przełączniki HyperX. Przełączniki HyperX Red (liniowe) zostały zaprezentowane na początku tego roku na Computex, a teraz firma wprowadza nowe przełączniki HyperX Aqua.

To pierwszy przełącznik dotykowy, który posiada punkt aktywacji ustawiony na poziomie 45 gram, oraz krótszy skok klawiszy. Wytrzymałość określona została na 80 milionów kliknięć.

Klawiatura do gier Alloy Origins oferuje również dynamiczne oświetlenie z wyeksponowanymi diodami LED na przełącznikach klawiatury. Rozwiązanie to zapewnia jaśniejsze i bardziej promienne oświetlenie RGB. Klawiatura Alloy Origins oferuje do trzech niestandardowych profili oświetleniowych, które można zapisać bezpośrednio w pamięci klawiatury. Za sterowanie podświetleniem odpowiada dedykowane oprogramowanie HyperX NGENUITY. Pozwala ono na dostosowanie oświetlenia do każdego oddzielnego klawisza RGB.

Klawiatura HyperX Alloy Origins Mechanical Gaming Keyboard (z przełącznikami HyperX Red Switch) pojawi się w sprzedaży w październiku 2019 roku w cenie detalicznej 109,99 Funtów/119,99 Euro. Przekłada się to na około 550 zł netto.

Klawiatura HyperX Alloy Origins Mechanical Gaming Keyboard (z przełącznikami HyperX Aqua Switch) pojawi się w sprzedaży w 2020 roku w cenie detalicznej 109,99 Funtów/119,99 Euro.

HyperX Cloud Flight S Wireless Gaming Headset

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Fight S umożliwia do 30 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu oraz oferuje dostosowany dźwięk przestrzenny HyperX 7.1. Cloud Fight S wykorzystuje częstotliwość bezprzewodową 2,4 GHz. Zestaw słuchawkowy wyposażony został również w wbudowane elementy sterujące do regulacji efektów LED, wyciszenia mikrofonu, mocy i głośności. Obsługuje również trzypolowe analogowe połączenie audio i jest kompatybilny z wszystkimi ładowarkami bezprzewodowymi w standardzie Qi.

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Flight S Wireless Gaming Headset pojawią się w sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku. Cenę detaliczną w Stanach Zjednoczonych ustalono na 99,99 dolarów (około 400 zł netto).

HyperX Pulsefire Dart Wireless Gaming Mouse

HyperX Pulsefire Dart to pierwsza bezprzewodowa mysz do gier HyperX, która pracuje na częstotliwości 2,4 GHz oraz wykorzystuje czujnik Pixart 3389 z trzema zaprogramowanymi ustawieniami rozdzielczości DPI ze wskaźnikami LED (800/1600/3200). Natywne ustawienia pozwalają na wybór DPI do 16000. Przyciski myszy zbudowany przy wykorzystaniu przełączników Omron, które mają zapewnić szybki czas reakcji. Nie zabrakło zaawansowanego systemu oświetlenia RGB. HyperX Pulsefire Dart wyposażono w 6 programowalnych przycisków i makr, które można dostosować za pomocą dedykowanego oprogramowania HyperX NGENUITY. Pulse Dart posiada funkcję bezprzewodowego ładowania w standardzie Qi. Bateria pozwala na 50 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu.

Mysz bezprzewodowa HyperX Pulsefire Dart Wireless Gaming Mouse dostępna będzie w sprzedaży już od września w cenie 109,99 Funtów/119,99 Euro (około 550 zł netto).

HyperX ChargePlay Base Qi Wireless Charger

HyperX ChargePlay Base Qi Wireless Charger to bezprzewodowa ładowarka w standardzie Qi, która umożliwia ładowanie dwóch urządzeń w tym samym czasie. Moc ładowarki to 15 W, a ładowanie pojedynczego urządzenia możliwe jest z prędkością 10 W. Podkładka ChargePlay Base oferuje oddzielne wskaźniki naładowania baterii, aby można było łatwo monitorować stan naładowania urządzeń.

Ładowarka bezprzewodowa HyperX ChargePlay Base Qi Wireless Charger pojawi się w sprzedaży w przyszłym miesiącu. Cena detaliczna to 59,99 Funtów/69,99 Euro (około 320 zł netto).