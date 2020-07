Hyperbook Pulsar Z15 Zen i Pulsar Z17 Zen - na rynek wchodzą dwa nowe laptopy z procesorem Ryzen 7

Polska marka Hyperbook wprowadza do swojej oferty dwa nowe laptopy dedykowane graczom - Pulsar Z15 Zen i Pulsar Z17 Zen, które napędza wydajny procesor Ryzen 7.

Jeśli akurat szukacie ciekawego, mobilnego sprzętu do gier, to być może zainteresuje was najnowsza oferta polskiej marki Hyperbook. Producent pochwalił się właśnie dwoma nowymi modelami laptopów gamingowych - Pulsar Z15 Zen i Pulsar Z17 Zen.

Hyperbook Pulsar Z15 Zen

Hyperbook Pulsar Z15 Zen wyposażono w 15,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD i częstotliwości odświeżania 120Hz. "Sercem" urządzenia jest procesor AMD Ryzen 7 4800H, który może liczyć na wsparcie karty graficznej NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti lub RTX 2060. Laptop może maksymalnie obsłużyć nawet 64 GB pamięci RAM DDR4. Na uwagę zasługuje również możliwość instalacji dwóch super szybkich dysków SSD NVMe.

Ceny Hyperbook Pulsar Z15 Zen zaczynają się od 4699 zł.

Hyperbook Pulsar Z17 Zen

Hyperbook Pulsar Z17 Zen dzieli większą część specyfikacji ze swoim mniejszym bratem - Pulsar Z15 Zen. Możemy zatem liczyć na procesor AMD Ryzen 7 4800H, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti lub RTX 2060, do 64 GB pamięci RAM DDR4 oraz możliwość instalacji dwóch dysków SSD NVMe. Najwięsza różnica tkwi w ekranie laptopa. Pulsar Z17 Zen otrzymał duży, 17,3-calowy wyświetlacz FullHD o częstotliwości taktowania 144 Hz.

Ceny Hyperbook Pulsar Z17 Zen zaczynają się od 4999 zł.

