Hyperbook - nowe laptopy z Nvidia RTX 3060/3070 i Intel Comet Lake

Hyperbook pochwalił się nowymi laptopami gamingowymi. Do portfolio trafiły właśnie dwa modele Pulsar V15 oraz Pulsar V17 różniące się rozmiarem matrycy. W obudowie nowe karty graficzne RTX 3000 oraz procesor Intel Core i7 10 generacji.

Hyperbook wprowadził do oferty dwa nowe komputery przenośne. Są to wydajne konstrukcje dla graczy, które cechują się wysoką wydajnością oraz niezwykłą mobilnością.

Hyperbook Pulsar V15

Obie konstrukcje wyposażono w najnowsze podzespoły. Komputery Pulsar V15 oraz Pulsar V17 posiadają procesory Intel Core i7 10 generacji, nawet 64 GB pamięci operacyjnej w standardzie DDR4 oraz oferują nowe układy graficzne Nvidia GeForce RTX 3060 i RTX 3070.

Mniejszy model Pulsar V15 waży zaledwie 1,7 kg. Model Pulsar V17 z 17 calowym wyświetlaczem jest o 600 g cięższy. Oba komputery mają smukłą obudowę o grubości maksymalnej poniżej 2 cm.

Laptopy posiadają wysokowydajny układ Intel Core i7-10875H. To procesor należący do rodziny Comet Lake. Posiada on 8 rdzeni i 16 wątków. Maksymalna częstotliwość taktowania dla jednego rdzenia wynosi aż 5,1 Ghz. W trybie Turbo Boost dla wszystkich rdzeni możemy liczyć na zegary sięgające do 4,9 GHz.

Hyperbook Pulsar V15

Komputery V15 i V17 niezależnie od wymiaru posiadają matrycę IPS LCD o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli) ze 165 Hz odświeżaniem oraz pełnym pokryciem palety barw sRGB. Powierzchnia ekranu jest matowa, dzięki czemu nie musimy martwić się o niepożądane refleksy świetlne.

Oba komputery są już w przedsprzedaży. Realizacja zamówień rozpocznie się w Dzień Kobiet - 8 marca 2021 roku.

Model z 15 calową matrycą kosztuje co najmniej 6999 zł. Dopłata do większego Hyperbook Pulsar V17 wydoi zaledwie 300 zł.

Hyperbook Pulsar V17

Nowe laptopy biorą udział w promocji "SZCEPIONKA". W gratisie otrzymamy program antywirusowy Norton for Gamers (zapoznaj się z naszą recenzją tego oprogramowania) dla trzech stanowisk na rok za darmo.