I Am Groot wkrótce na Disney Plus! Znamy datę premiery

Serwis zapowiedział nowy serial, który niedługo pojawi się na platformie.

Nie ma chyba fana Strażników Galaktyki bez słabości do roślinopodobnej istoty imieniem Groot. My z całą pewnością zaliczamy się do tego grona. Disney najwyraźniej zdaje sobie sprawę z potencjału ukochanej przez widzów postaci i już w zeszłym roku zapowiedział produkcję, która ma opowiadać o przygodach małego stworzonka. Teraz otrzymaliśmy nowy plakat oraz oficjalną datę premiery tytułu.

Serial będzie nosić tytuł "I Am Groot" i zostanie zrealizowany jako animacja. Na plakacie udostępnionym przez Disney'a , widzimy głównego bohatera słuchającego muzyki. Co ciekawe odtwarzacz, o który opiera się Groot, przypomina nam jeden z głównych gadżetów Star Lorda, znany ze Strażników Galaktyki.

Zobacz również:

Premiera serialu odbędzie się 10 sierpnia, a więc produkcja będzie dostępna również dla polskich fanów, którzy zechcą dołączyć do usługi Disney Plus. I Am Groot ma również stanowić wstęp do trzeciej części Strażników Galaktyki, która zadebiutuje w 2023 roku.