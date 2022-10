I Ty możesz stworzyć obrazek za pomocą sztucznej inteligencji [MINI PORADNIK]

Sztuczna inteligencja wygeneruje dla Ciebie grafikę, która może się przydać jako prezent lub dekoracja mieszkania.

Generatory obrazów oparte na sztucznej inteligencji (SI), takie jak DALL-E 2, ostatnio bardzo zyskały na popularności. Ludzie uwielbiają wprowadzać dziwaczne sugestie i sprawdzać, co zostanie wygenerowane. Midjourney jest jednym z bardziej zaawansowanych narzędzi generowania grafik z udziałem SI, które każdy może wypróbować.

Czym dokładnie jest Midjourney?

Zanim napiszemy o Midjourney, zacznijmy od DALL-E 2, który znajduje się na najwyższym poziomie wśród narzędzi do generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Może tworzyć zupełnie nowe obrazy z prostego monitu tekstowego. Gdy wpiszesz „robot jedzący taco” i DALL-E 2 stworzy obraz przedstawiający robota jedzącego taco.

Craiyon wcześniej znany jako „DALL-E mini” to generator stojący na trochę niższym poziomie zaawansowania niż DALL-E 2. Jest bezpłatnym narzędziem internetowym, z którego może korzystać każdy, ale nie jest ono tak wyrafinowane jak DALL-E 2. Wyniki jego pracy są często dziwne i nieco przerażające, ale zabawa Craiyonem jest nadal bardzo przyjemna.

Midjourney znajduje się gdzieś pomiędzy DALL-E 2 a Craiyonem. Wykorzystuje również sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do generowania obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Wyniki są zwykle zadowalające, ale nie tak oszałamiające jak u DALL-E 2. Ważne jest to, że w przeciwieństwie do DALL-E 2, każdy może wypróbować wersję beta Midjourney już teraz (stan na sierpień 2022 r.). Nie jest też wymagany żaden okres oczekiwania.

Jak korzystać z Midjourney?

Aby wypróbować Midjourney, należy założyć darmowe konto Discord. W oknie czatu będziesz wpisywać podpowiedzi tekstowe dla bota Midjourney. Możesz zarejestrować się na stronie Discorda, a następnie zalogować się w serwisie za pomocą przeglądarki internetowej lub pobrać aplikację na Windows, Mac, Linux, Android i iOS. Po skonfigurowaniu Discorda przechodzimy na stronę WWW Midjourney i klikamy przycisk „Dołącz do wersji beta”. Spowoduje to przejście do Discorda, gdzie klikamy „Akceptuj zaproszenie”.

Po tej czynności będziemy już mieli dostęp do serwera Midjourney. Jest coś, co musisz wiedzieć o wersji beta. Zaczynasz od bezpłatnego okresu próbnego, który obejmuje około 25 monitów. Następnie możesz kupić pełne członkostwo.

Aby rozpocząć, przejdź do jednego z kanałów „Pokoje dla początkujących” na pasku bocznym. My na potrzeby tego poradnika będziemy używać kanału „newbies-74”, ale jest wiele innych. Teraz w polu tekstowym wpisz /imagine, a następnie swój „monit” i wciśnij Enter. Program stworzy cztery wersje obrazu na podstawie Twojego polecenia. W trakcie tworzenia grafiki można obserwować postępy pracy generatora. Należy pamiętać, że im dokładniejsza instrukcja, tym lepszej jakości obraz.

Po zakończeniu generowania grafiki zostaną wyświetlone w nowej wiadomości, w której pojawi się też kilka dodatkowych opcji:

U = Upscale: tworzy większą wersję obrazu;

V = Variation: tworzy nowy obraz na podstawie jednego z czterech;

Przycisk „Odśwież”: kliknięcie stworzy cztery nowe obrazy z tego samego monitu.

Wyniki zostaną dostarczone w nowej wiadomości, tak jak poprzednio i będziesz mieć kilka nowych opcji, aby wprowadzić więcej odmian lub maksymalnie je przeskalować.

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zapisać obrazy, po prostu kliknij obraz i dotknij ikony pobierania na urządzeniu mobilnym lub wybierz „Otwórz oryginał” na komputerze, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze do zapisania. Teraz zapisz obraz w dowolnej lokalizacji na swoim urządzeniu.

To już prawie wszystko, co można znaleźć na serwerze Midjourney na Discordzie. Od stworzenia obrazu przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji dzieli Cię tylko polecenie /imagine i ograniczony tylko Twoją wyobraźnią monit. Pamiętaj, że niektóre słowa są niedozwolone, a większość użytkowników stosuje się do zasad gry fair-play. Oczywiście na kanale widzisz na bieżąco, co tworzą inni. Chyba warto zaszaleć i dać sztucznej inteligencji jakieś ciekawe zadanie, prawda?

Źródło: How-To Geek