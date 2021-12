"I tak po prostu...", czyli nowy rozdział Seksu w wielkim mieście

Nie przegap premiery na HBO GO kontynuacji znanego na całym świecie tytułu "Seks w wielkim mieście". O czym opowiada?

"I tak po prostu..." to amerykański serial będący kontynuacją "Seksu w wielkim mieście" i jego filmowych sequeli. Produkcja ma składać się z 10 odcinków, które będą przedstawiać dalszą część przygód Carrie Bradshaw, Charlotte York Gondenblatt i Mirandy Hobbes po wydarzeniach z filmu „Seks w wielkim mieście 2”.

fot. HBO GO

I tak po prostu...

reż. Michael Patrick King

Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie, Miranda i Charlotte są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle borykają się z tymi samymi problemami.

Reżyseria: Michael Patric King

Michael Patric King Obsada: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramirez, Chris Noth

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramirez, Chris Noth Gatunek: Romantyczny, Komedia obyczajowa

Romantyczny, Komedia obyczajowa Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 15+

Serial "I tak po prostu..." będzie dostępny do obejrzenia od dziś na HBO GO — zarejestruj się! Sprawdź, co pojawi się w grudniu na platformie.

