I to by było na tyle? Recenzja ostatniego odcinka The Last of Us

Stało się! Pierwszy sezon "The Last of Us" dobiegł końca! Jak prezentuje się ostatni odcinek? Czy twórcy stanęli na wysokości zadania i finał sezonu stanowi godne zwieńczenie opowieści?

Spis treści

Krótki i pospieszny – to raczej nie są słowa, którymi można określić dobry, emocjonujący finał sezonu, zwłaszcza jeśli chodzi o jeden z najważniejszych seriali roku. The Last of Us dobiło do finałowego odcinka... i efekt jest niestety daleki od ideału.

"Pójdę za Tobą wszędzie"

W zasadzie o 9. odcinku serialu HBO Max nie napiszę nic, czego nie napisałam o 8. wcześniejszych odcinkach. Twórcy bowiem przez cały czas powielają te same błędy, przez które serial nie może w pełni ukazać swojego potencjału. Ocierają się jednocześnie o leniwe scenariopisarstwo i (o dziwo) potykają o budżetowe ograniczenia. Ale po kolei.

Zobacz również:

Odcinek 9. The Last of Us, zatytułowany Szukaj Światła, trwa niecałe 43 minuty. Krótko, co zwłaszcza może zaskoczyć osoby zaznajomione z grą, które wiedzą, że w finale oryginału działo się sporo. Na samym początku twórcy serwują kolejny przeskok w czasie – trudno powiedzieć o ile dni czy tygodni – w każdym razie na tyle duży, że bohaterom udało się w tym czasie opuścić zaśnieżone pustkowia. Co więcej, ciężko ranny Joel zdążył się nie tylko zregenerować, ale również na nowo odkryć poczucie humoru.

Zagadujący i śmieszkujący przemytnik jest o tyle dziwny, że w poprzednim odcinku Ellie spotkało sporo nieprzyjemnych rzeczy i można by się spodziewać, że bohaterowie zechcą jakoś przepracować traumatyczne wydarzenia. Nieszczęsny przeskok w czasie utrudnia naturalne wprowadzenie rozmowy na ten temat, ale nie sprawia, że jest ona niemożliwa. Tymczasem bohaterowie słowem nie zająkują się o tym, że nie tak dawno temu nastolatka została niemal zgwałcona, zamordowana i przerobiona na kotlety.

fot. HBO Max

Plusem odcinka jest natomiast to, że bohaterowie zdobyli się na rozmowę o tym, co ich łączy. Nie padły żadne wielkie słowa, niewiele zostało oznajmione wprost, scenarzystom udało się uniknąć patosu i taniego sentymentalizmu, ale jednocześnie powiedziano wszystko to, co powinno zostać powiedziane. Największym sygnałem zmiany i dowodem na to, jak wiele w życiu Joela zmieniła Ellie, jest fakt, że mężczyzna wreszcie był w stanie mówić o swojej zmarłej córce. Trudno o lepszą oznakę przepracowania żałoby i subtelnie ukazanie rozwoju postaci.

Zmiany siłą rzeczy nie ominęły też Ellie. Bohaterce nigdy nie można było odmówić zdecydowania i siły charakteru, jednak aż do ostatniego odcinka miało to lekki posmak dziecinnego uporu. Jednak w finałowym odcinku Ellie, mimo swego wieku, objawia się jako dorosła osoba – wbrew Joelowi podejmuje trudną, ale racjonalną i w pełni autonomiczną decyzję, dobro ogółu stawiając ponad indywidualne lęki i pragnienia.

fot. HBO Max

Jak nóż przez masło

Podczas gdy relacja bohaterów znów została przedstawiona na najwyższym poziomie, standardowo szwankowała akcja. Przedzierający się przez zrujnowane Salt Lake City bohaterowie nie napotkali na swojej drodze bodaj jednego zarażonego – najwyraźniej budżet na zainfekowanych został wyczerpany już na początku odcinka, gdy mogliśmy zobaczyć dość memiczną scenkę z narodzin Ellie.

Co dziwne, od pewnego momentu wydarzenia w odcinku zaczynają pędzić na złamanie karku, jakby twórcom w kark dyszał wyjątkowo złowrogi księgowy. W zawrotnym tempie Joel i Ellie trafiają do szpitala Świetlików, a przemytnik dowiaduje się od bardzo nierozsądnej Marlen, na czym mają polegać badania naukowe nad odpornością dziewczynki.

fot. HBO Max

Ostatnie minuty odcinka są dość dziwne – wydaje się, że serial padł ofiarą swojej realistycznej konwencji. Z jednej strony, Mazin i Druckmann nie mogli zupełnie pozbyć się sekwencji walki Joela – jest to istotny element fabuły, który ma daleko idące konsekwencje, a dla graczy jest ikoniczny. Z drugiej strony, nie mogli też przedstawić wydarzeń w taki sam sposób jak w grze, bo serialowy Joel to jednak nie John Wick. Zdecydowali się na wyjście pośrodku: szybkie, przedstawione półgębkiem starcie, w którym oponenci przemytnika to amatorzy i idioci.

Jednocześnie cały efekt daleki jest od realizmu. Joel, który jeszcze niedawno słaniał się na nogach, przez grupę rebeliantów przechodzi jak nóż przez masło. Najbardziej zadziwia przy tym Marlene – jej naiwność w postępowaniu z Joelem każe domniemywać, że 20 lat apokalipsy buntowniczka przetrwała jedynie cudem. Oczywiście, można założyć, że dowódczyni rebeliantów po prostu nie jest tak bezwzględna, jak przemytnik – jednak wyczyny Joela powinny raczej pozbawić ją złudzeń w kwestii racjonalnej dyskusji z uzbrojonym szaleńcem.

fot. HBO Max

Finał pierwszego sezonu The Last of Us jest po prostu okej – gdyby chodziło o serial średnich ambicji, 9. odcinek można by na spokojnie zaakceptować ze wszystkimi jego potknięciami. Jednak od produkcji aspirującej do serialowej pierwszej ligi, oczekuję znacznie więcej. Nie mam wątpliwości, że serial niosła głównie relacja Joela i Ellie – gdyby jej nie było, naprawdę nie wiem, czy obejrzałabym sezon do końca.

Postapokaliptyczny świat, który miał zostać ukazany szerzej niż w grze, tak naprawdę został okrojony. Jakkolwiek rozmowy bohaterów były ciekawe, to od produkcji postapo oczekuję odpowiedniej dawki grozy – trudno mi uwierzyć, że to piszę, ale nawet zamulaste The Walking Dead potrafiło wygenerować więcej napięcia niż szumnie zapowiadane The Last of Us. Najgorszym strzałem w kolano było zredukowanie scen z zarażonymi – nie rozumiem, jak można mieć jedne z najstraszniejszych potworów w historii produkcji o zombie i niemal zupełnie z nich nie skorzystać.

Finałowy odcinek pierwszego sezonu był po prostu zbyt krótki i zbyt pospieszny, by wywołać u mnie jakieś większe emocje. Chciałabym wierzyć, że sezon 2. będzie o wiele bardziej intensywny, a twórcy zrewidują sposób adaptowania gry, jednak jakoś szczególnie na to nie liczę.

Zobacz także: Serial The Last of Us – kiedy premiera w Polsce? Ile będzie odcinków i gdzie je obejrzeć?