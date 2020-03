IDC podsumowuje i prognozuje - dalsze wzrosty sprzedaży urządzeń ubieranych

Gadżetom do smartfonów nie straszny nawet koronawirusa, ale pod warunkiem, że mówimy o słuchawkach typu True Wireless.

Obecnie producenci sprzętu elektronicznego poza samą sprzedażą smartfonów, tabletów czy komputerów zaangażowali się w produkcję akcesoriów. Idealnym tego przykładem są hitowe słuchawki AirPods, które przerosły oczekiwania sprzedażowe samego producenta. W ślad za Apple podążył Samsung oraz inne, liczące się na rynku firmy.

Źródło: apple.com

Najnowsze dane analityczne firmy IDC informują, jak bardzo rynek urządzeń ubieranych rozwinął się w czwartym kwartale 2019 roku.

IDC nie rozróżnia w swoich danych dokładnego podziału urządzeń ubieranych na słuchawki i smartwatche. Z przekazanych informacji wiemy, że na rynek dostarczono aż 118,9 miliona egzemplarzy urządzeń ubieranych. Oznacza to, że segment ten wzrósł o 82 procent. Mówi się o tym, że stale spada popularność smartwatchy. W wakacje 2019 roku odpowiadały one za 69 procent sprzedaży urządzeń ubieranych. W ostatnim kwartale 2019 roku było to już jedynie 44 procent. Pomimo tego patrząc na dane rok do roku smartwatche zanotowały 15 procentowy wzrost sprzedaży, a inteligentne opaski 18 procentowy wzrost.

Podsumowując cały rok IDC podaje, że na rynek dostarczono łącznie 336,5 miliona urządzeń ubieranych, co stanowił wzrost o 89 procent w stosunku do 2018 roku. Słuchawki zanotowały w międzyczasie aż 250 procentowy wzrost w porównaniu z 2018 rokiem. W ubiegłym roku dostarczono na rynek aż 170,5 miliona słuchawek. Tak rewelacyjny wynik zawdzięczamy ogromnej popularności słuchawek True Wireless.

W 2019 roku na rynek trafiło 69,4 miliona opasek oraz 92,4 miliona smartwatchy.

IDC pokusiło się także o sprawdzenie, jacy producenci dostarczyli najwięcej sprzętu ubieranego na rynek. Nie powinno dziwić, że na pierwszy miejscu znalazło się Apple. Zegarki Apple Watch, słuchawki AirPods oraz nowe AirPods Pro nieustannie są hitami sprzedażowymi. Na drugim miejscu uplasowało się Xiaomi, które skutecznie walczy ceną. Kolejne lokaty przypadają odpowiednio Samsungowi, Huawei oraz Fitbit.

Źródło: wccftech.com