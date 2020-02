IDC: rynek smartfonów zmniejszy się o 14,5%

Koronawirus wywołał wiele niespodziewnaych zmian w świecie producentów sprzętu elektronicznego. Rynek smartfonów zmniejszył się przez niego w pierwszym kwartale o 14,5%, a jak będzie dalej? Oto prognoza IDC.

Nawet, gdyby koronawirus w magiczny sposób jeszcze dzisiaj znikł z powierzchni Ziemi, rynek smartfonów będzie odczuwać efekty jego dotychczasowego działania aż do końca 2020 roku. Najbardziej bolesne skutki czuje właśnie teraz - i nie chodzi tu oczywiście o odwołane targi, ale przerwanie łańcucha dostaw i produkcji, co skutkuje mniejszą ilością wprowadzonych na rynek urządzeń. W pierwszym kwartale b.r. rynek skurczył się przez to o 14,5%, a jeśli nic się nie zmieni (a póki co żadnych zmian na horyzoncie nie widać), producenci nieco nadrobią straty w drugim kwartale i wówczas rynek będzie zmniejszony tylko o 6,9%. Oczywiście cały czas porównujemy rynek ze stanem z czwartego kwartału 2019 roku.

Dalsza prognoza IDC jest już optymistyczna - w trzecim kwartale 2020 rok rynek smartfonów odrobi straty i zwiększy udział do 1,8%, a w ostatnim kwartale wystrzeli do góry i rok zamknie się rynkiem o 8% większym, niż w analogicznym okresie 2019. Jednak aby do tego doszło, już w tym kwartale producenci muszą poradzić sobie z problemem zatrzymanej pracy w chińskich fabrykach. Niektórzy już podjęli działania i przenoszą produkcję do innych krajów w rejonie, jak Tajwan czy Wietnam. Najgorzej mają producenci z Chin - łączna produkcja ich modeli jest aż o 40% mniejsza, od zakładanej!

Wszystko to uderza również rykoszetem w rozwój rynku 5G - modele wspierające ten standard miały rozpowszechnić się właśnie w tym roku, jednak nastąpi to wolniej, niż zakładano.

Źródło: GSM Arena