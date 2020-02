IEM 2020 w Katowicach odbędzie się bez udziału publiczności, powodem - epidemia koronawirusa.

Intel Extreme Masters 2020 - wielkie święto e-sportu w Katowicach odbędzie się bez udziału publiczności z powodu koronawirusa

Już jutro miała się rozpocząć jedna z największych imprez e-spootowych na świecie, czyli IEM Katowice 2020. Niestety, jak poinformowali właśnie organizatorzy wydarzenia, w tym roku odbędzie się ono bez udziału publiczności. Taką decyzję podjął Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek, który nie zezwolił na tak duże zgromadzenie ludzi, z powodu obaw wywołanych epidemią koronawirusa. Choć w Polsce nie potwierdzono jeszcze, ani jednego przypadku zachorowania na "wirus z Wuhan", to jak widać rządzący wolą "dmuchać na zimne".

Choć bezpieczeństwo i zdrowie zarówno widzów, jak i organizatorów jest niezwykle ważne, to kontrowersyjny jest termin decyzji Wojewody Śląskiego. Pierwsze zmagania w ramach Intel Extreme Masters 2020 rozpoczną się już za kilkanaście godzin, a pierwsi kibice już są w Katowicach. Na pocieszenie pozostaje fakt, że same zawody się odbędą i będzie je można śledzić w internecie. Organizatorzy turniej - ESL, poinformowały również, że wszystkie bilety zostaną w pełni zrefundowane.

ESL respektuje i rozumie decyzję Wojewody oraz powody jej wydania i obecnie pracuje nad dotarciem do posiadaczy biletów, gości i mediów. Bilety będą w pełni zrefundowane. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z planem, bez udziału publiczności i będzie transmitowany w Internecie i w telewizji. - ESL

Dzisiejsze ogłoszenie z całą pewnością przejdzie do historii, jest to bowiem pierwszy taki przypadek w historii, gdy tak duży turniej e-sportowy rozgrywany jest bez publiczności. Przypomnijmy tylko, że IEM co roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy kibiców.

źródło: intelextrememasters.com