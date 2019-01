IEM Expo: gigantyczna strefa Fortnite

ESL i Epic Games z gigantyczną strefą Fortnite podczasIEM Expo. Przygotowano turnieje o łącznej puli nagród prawie 2,5 mln zł.

ESL i Epic Games łączą siły i ogłaszają współpracę, której efektem jest pojawienie się nowego tytułu szturmem podbijającego świat. IEM Expo 2019 będzie gospodarzem wydarzenia ESL Katowice Royale - FeaturingFortnite! Podczas dwóch weekendów event w Katowicach odwiedzi 200 najlepszych na świecie graczy oraz influencerów związanych z Fortnite. Podczas pierwszego weekendu rozegrana zostanie polska edycja rozgrywek, w której do wygrania będzie ok. 380 000 zł (23-24 lutego), natomiast tydzień później (1-3 marca), rozegrany zostanie turniej międzynarodowy, którego pula nagród wynosi ok. 1,9 mln zł.

Na pierwszy weekend (23-24 lutego) zaplanowano dwa dni turniejów, w których udział wezmą najlepsi polscy gracze oraz influencerzy Fortnite. Podczas drugiego weekendu, przez trzy dni, najlepsi gracze z całego świata będą walczyć o lwią część puli nagród. Kibice, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu na miejscu, otrzymają możliwość śledzenia rozgrywek na żywo w Internecie.

„ESL Katowice Royale - FeaturingFortnite to nasz pierwszy międzynarodowy turniej Fortnite i jesteśmy z tego powodu niezmiernie podekscytowani", powiedział Sebastian Weishaar, Chief Product Officer w ESL. „Fani z całego świata znają naszą katowicką imprezę i przywożąc do Katowic jedną z najpopularniejszych gier na świecie, mamy poczucie, że świetnie się tu wpasuje". Rob Hodson, Esports Manager w Epic Games, dodał: "Fortnite to gra, która znana jest na całym świecie, a jej fani to niesamowici pasjonaci gamingu. Współpraca z ESL w Katowicach daje nam szansę zaprezentowania niektórych z tych niesamowitych międzynarodowych talentów" .

Strefa Fortnite, która zajmie gigantyczną powierzchnię 2500 m2, wyposażona zostanie w 100 komputerów PC i 100 konsol PS4. Zapraszamy kibiców Fortnitenie tylko do oglądania wydarzeń na scenie głównej, lecz także aktywnego uczestnictwa w turniejach otwartych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. ESL Katowice Royale–FeaturingFortniteto wydarzenie, które daje możliwość każdemu z uczestników strefy free-to-play szansę na wygranie nagród rzeczowych z puli nagród o wartości prawie 200 000 zł.

Aby być na bieżąco z nowościami dotyczącymi ESL Katowice Royale – FeaturingFortnite, zachęcamy do śledzenia strony ESL Fortnite na Twitterze, Facebooku i Instagramie.