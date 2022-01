IEM Katowice 2022 z publicznością. Dobra informacja dla fanów e-sportu

Po dwóch latach przerwy kibice znów będą mogli zasiąść na trybunach katowickiego Spodka podczas Intel Extreme Masters 2022. Taka informacja została przekazana podczas konferencji prasowej. W 2020 roku w ostatniej chwili zrezygnowano z udziału publiczności. W zeszłym roku wydarzenie w całości miało charakter online.

Kibice będą mogli uczestniczyć w finałowej fazie turnieju, w dniach 25 - 27 lutego. W tych dniach zawodnicy Starcraft II i CS:GO będą walczyć o najwyższe lokaty i trofea. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Impreza będzie w pełni biletowana a do środka wejdą jedynie osoby, które posiadają ważny Unijny Certyfikat COVID.

Organizatorzy zrezygnowali także z imprezy towarzyszącej, czyli IEM Expo, która do tej pory była integralną częścią wydarzenia.

Important information about #IEM Katowice 2022! ????



???? Spodek and MCK seating will be open to view both CS:GO and SC2 live

????To help minimize risk, both the Spodek & MCK will be open to ticket holders only. As such, the IEM Expo will no longer be taking place.