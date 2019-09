IFA 2019: 15 najnowszych monitorów Philips

Monitory Philips zawitały na tegoroczne targi IFA w Berlinie. Duża liczba modeli do wielu zastosowań i o różnych przekątnych, powinna zadowolić szerokie grono użytkowników. Na stoisku Philipsa są prezentowane monitory przyjazne środowisku, dotykowe, z zakrzywionymi matrycami oraz dedykowane graczom konsolowym – w tym 55-calowy model 558M1RY o rozdzielczości 4K oraz ze wsparciem HDR 1000.

Spis treści

Monitory do pracy

Monitory wyposażone w zakrzywione matryce o dużych przekątnych to wygodne rozwiązanie do pracy. Philips prezentuje na IFA kilka propozycji tego typu, m.in.34-calowemodele 346P1 i 346B1C oraz 43,4-calowy 439P9Hw formacie 32:10.Wszystkie trzy zostały wyposażone w stacje dokujące USB-C, pozwalające na przesyłanie obrazu, dźwięku, danych i zasilania laptopa za pomocą jednego przewodu, oraz wbudowaną kamerę internetową z funkcją Windows Hello. Philips 345B1Cwyróżnia się portem RJ45, technologią HDR oraz czujnikami LightSensor i PowerSensor wpływającymi na oszczędność energii.

Pulę zakrzywionych monitorów Philipsa uzupełniają dwa mniejsze modele: 27-calowy 272E1CA oraz 31,5-calowy 328E1CA.

Monitory dotykowe

Na stoisku Philips na targach IFA 2019 będą prezentowane również monitory dotykowe o przekątnych od 15,6” do 23,8 cali. Dedykowane są dla punktów sprzedaży, punktów informacyjnych, lokali usługowych oraz szkół i firm, które poszukują wysokiej jakości tablicy interaktywnej. Dzięki 10-punktowej, dotykowej technologii pojemnościowej, wyświetlacze monitorów Philips 162B9T, 172B9T, 222B9T oraz 242B9T można obsługiwać za pomocą dwóch rąk jednocześnie. Urządzenia cechuje także odporność na pył oraz zachlapania w standardzie IP54. Elastyczność użytkowania zwiększa zginana, ergonomiczna podstawa.

Dla graczy konsolowych

Modele Philips 558M1RY i 328M1R to monitory dla najbardziej wymagających graczy konsolowych. Oba wyposażono w matryce o rozdzielczości 4Kz odświeżaniem 120 Hzoraz wsparcie dla technologii HDR w standardzie VESA Display HDR 1000dla 55-calowego modelu i HDR 600 dla 32-calowego. Oprócz tego monitory wspierają technologię AdaptiveSync/Freesyncoraz zastosowano w nich czterostronne podświetlenie sceniczne Ambiglow.Philips 558M1RY jest dodatkowo wyposażony w wbudowany soundbar, będący efektem kooperacji ze znanym producentem sprzętu audio segmentu premium – marką Bowers& Wilkins.

Monitory do biura

Philips 272B1G to 27-calowy, ekologiczny monitor, do którego budowy użyto tworzyw sztucznych w 85% pochodzących z recyklingu.Wyposażono go w kilka rozwiązań obniżających zużycie energii: PowerSensor – wykrywający obecność użytkownika przed monitorem i obniżający jasność w przypadku jego niewykrycia, LightSensor – czujnik dostosowujący jasność ekranu do oświetlenia w pomieszczeniu oraz Zero Power Switch – przełącznik trybu całkowitego braku poboru energii, bez konieczności odłączania przewodu zasilającego. Na uwagę zasługuje także technologia DisplayLink, pozwalająca na podłączenie do monitora urządzeń wyposażonych w port USB 2.0 lub nowszy i przesyłanie za jego pomocą danych oraz sygnału obrazu.Można ją znaleźć w modelu 272B7QUBHEB – 27-calowymmonitorze, z kamerą internetową oraz stacją dokującą USB-C. Dla instytucji publicznych czy też banków Philips ma 24-calowy model 241B1V, który zaprojektowano z myślą o ochronie prywatności użytkowników. Stawkę prezentowanych przez Philipsa monitorów biurowych zamyka model 279C9. Wyróżnia go bezramkowa obudowa, 27-calowa matryca IPS o rozdzielczości 4K oraz technologia Ultra-WideColor.

Monitory Philips będą prezentowane na IFA w dniach od 6 do 11 września 2019 w hali 25.