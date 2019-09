IFA 2019 - ASUS ROG Phone 2 pierwsze wrażenia

Przyglądamy się flagowemu smartfonowi dla graczy z potężną baterią oraz Snapdragonem 855+ na pokładzie.

ASUS to firma doskonale znana wszystkim konsumentom jako producent sprzętu komputerowego oraz laptopów. Przedsiębiorstwo posiada również znaną serię urządzeń dla graczy - Republic Of Gamers (ROG). Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że ASUS produkuje również bardzo ciekawe smartfony sprzedawane jako ZenFone.

Rynek smartfonów dla graczy powstał zaledwie około dwa lata temu i szybko stał się jedną z najszybciej rozwijających się części rynku. Wielu producentów przystąpiło do rywalizacji w budowie smartfona dla graczy. Skupiono się na topowej wydajności oraz charakterystycznym designie. Jedną z pierwszych firm, która wyprodukowała smartfon dla graczy był właśnie ASUS. Jego ROG Phone konkurował między innymi z konstrukcjami od Xiaomi oraz Razer.

Źródło: techadvisor

Obecnie na rynku pojawiła się druga generacja ROG Phone. To pierwszy na świecie smartfon z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 855+. Kolejną cechą charakterystyczną urządzenia jest przeogromna bateria o pojemności 6000 mAh, która z pewnością przypadnie do gustu wszystkim użytkownikom.

Na targach IFA 2019 w Berlinie mieliśmy okazję sprawdzić, jak wygląda ASUS ROG Phone 2. Oto nasze pierwsze wrażenia.

ASUS ROG Phone 2 - Specyfikacja techniczna

System operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Wyświetlacz: 6,59 cala, AMOLED, Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), zagęszczenie 391 ppi, częstotliwość odświeżania 120 Hz

6,59 cala, AMOLED, Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), zagęszczenie 391 ppi, częstotliwość odświeżania 120 Hz Procesor: Qualcomm Snapdragon 855+

Qualcomm Snapdragon 855+ Pamięć operacyjna: 12 GB

12 GB Pamięć masowa: 128 GB/512 GB/1 TB

128 GB/512 GB/1 TB Zabezpieczenia: Wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych

Wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych Aparat główny: 48 MP + 13 MP obiektyw szerokokątny, automatyczne ustawianie ostrości fazy, lampa błyskowa wykonana w technologii LED

48 MP + 13 MP obiektyw szerokokątny, automatyczne ustawianie ostrości fazy, lampa błyskowa wykonana w technologii LED Aparat przedni: 24 MP

24 MP Łączność: Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 z obsługą technologii aptX HD, GPS, NFC, USB 3.1

Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 z obsługą technologii aptX HD, GPS, NFC, USB 3.1 Audio: Głośniki stereo zwrócona przodem do użytkownika, inteligentny wzmacniacz, wbudowane gniazdo Jack

Głośniki stereo zwrócona przodem do użytkownika, inteligentny wzmacniacz, wbudowane gniazdo Jack Bateria: Niewymienialny akumulator o pojemności 6000 mAh

Niewymienialny akumulator o pojemności 6000 mAh Wymiary: 171 mm x 77,6 mm x 9,5 mm

171 mm x 77,6 mm x 9,5 mm Waga: 240 gram

ASUS ROG Phone 2 - Cena i dostępność

W chwili obecnej ROG Phone 2 jest obecnie dostępny w sprzedaży w Chinach i na kilku innych rynkach. Przedsprzedaż w Europie powinna wystartować w połowie września. Smartfon od ASUS'a do najtańszych nie należy. Urządzenie wyceniono na 899 Euro. To tyle samo, ile trzeba było zapłacić za poprzednika.

W tym roku producent zaoferuje również wersję Ultimate Edition. Kosztuje ona 1199 Euro, a w zamian użytkownicy dostaną aż 1 TB pamięci masowej oraz modem LTE Cat 20 o maksymalnej przepustowości 2 Gbps oraz matowe wykończenie. Urządzenie w tej wersji pojawi się dopiero w trzecim kwartale.

ASUS ROG Phone 2 - Najszybszy smartfon na świecie?

Nie mieliśmy okazji w pełni przetestować najnowszego ROG Phone 2, ale w oparciu o specyfikację techniczną można założyć, że w chwili obecnej jest on najszybszym i najpotężniejszym smartfonem, który oficjalnie zadebiutował w sprzedaży.

Źródło: techadvisor

Wynika to przede wszystkim z faktu, że oprócz gigantycznej ilości pamięci operacyjnej (12 GB) oraz sporej ilości wbudowanej pamięci masowej (od 128 GB do 1 TB) ROG Phone 2 jest pierwszym smartfonem z układem Qualcomm Snapdragon 855+. To ulepszona wersja doskonale znanego już modelu Snapdragon 855., która zwiększa wydajność procesora i 4 procent oraz wydajność układu graficznego o 15 procent.

Dla przeciętnego użytkownika nie będzie to miało najmniejszego znaczenia, ale dla najbardziej zapalonych graczy liczy się każda sekunda. W osiągnięciu jak najwyższej wydajności pomaga dodatkowo specjalnie zaprojektowany układ chłodzenia, który zapobiega przegrzewaniu się procesora.

W przypadku ROG Phone 2 żadna wygenerowana klatka się nie zmarnuje, ponieważ ASUS zastosował panel AMOLED o przekątnej 6,59 cala o 120 Hz częstotliwości odświeżania. To spory wzrost względem 90 Hz ekranu z pierwszej generacji. Nowy panel zapewnia idealnie gładką nawigację i przewijanie wszystkich elementów.

Źródło: techadvisor

Proporcje wynoszą 19,5:9, a ROG Phone 2 podobnie, jak wiele innych flagowych urządzeń posiada obsługę 10 bitowego HDR, co oznacza niesamowity kontrast oraz jasne i wyraziste kolory. Całość pokryta została szkłem Corning Gorilla Glass 6, który chroni ekran ASUS'a przed rysami i pęknięciami.

Podzespoły o topowej wydajności mają ogromny apetyt na energię. To jeden z największych problemów współczesnych flagowych smartfonów, które bardzo szybko proszą o podłączenie do ładowania. ASUS zdaje sobie sprawę z problemu i w ROG Phone 2 zastosował absurdalnie wielką baterię o pojemności 6000 mAh. Jest to jeden z największych akumulatorów, jakie kiedykolwiek zostały zastosowane w smartfonie. Podobną pojemnością nie mogą poszczycić się nawet ultrabooki. Dodatkowo całość uzupełnia super szybkie 30 W ładowanie.

Źródło: techadvisor

ROG Phone 2 to sprzęt dla graczy, ale ASUS nie zapomniał o aparatach fotograficznych. Flagowy smartfon nie może pozwolić sobie na wpadkę jakościową w tym względzie. Smartfon posiada taką samą konfigurację aparatów, jak Zenfone 6. Podstawowy obiektyw ma rozdzielczość 48 MP. To czujnik Sony IMX586 znany również z innych smartfonów. Wspierany jest przez 13 MP matrycę szerokokątną.

Na pokładzie znalazły się wszystkie typowe dla flagowych urządzeń funkcje. Można skorzystać z trybu nocnego i nagrywania wideo w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Z przodu umieszczono 24 MP aparat, który świetnie nada się do strumieniowania podczas rozgrywek.

ASUS ROG Phone 2 - Gigant dla graczy

Ze względu na wydajne podzespoły, dedykowany układ chłodzenia oraz bardzo duży akumulator ASUS ROG Phone 2 do najmniejszych z pewnością nie należy. Urządzenie nie jest strasznie wielkie, ale waga 240 gram jest odczuwalna podczas codziennego użytkowania. Ekran posiada przekątną 6,59 cala, ale na górze umieszczono spore ramki, przez co całe urządzenie jest większe, niż mogłoby się wydawać.

Konstrukcja jest w dużej mierze podobna do tej znanej z pierwszej generacji ROG Phone. Urządzenie posiada wiele poszarpanych linii i ostrych kształtów. Całość wygląda bardzo dobrze i świeżo, a ROG Phone 2 wyróżnia się spośród innych urządzeń.

Źródło: techadvisor

Producent nie zrezygnował ze stosowania podwójnego portu USB Typu C, który może służyć również do zasilania akcesoriów oraz gniazda słuchawkowego Jack. Całość obsługuje DTS:X Ultra.

ASUS nie byłby sobą, gdyby w gamingowym urządzeniu nie umieścił diód RGB. Nie inaczej jest również w tym przypadku. Logo ROG z tyłu urządzenia może świecić, pulsować lub błyszczeć. Na życzenie można je również całkowicie wyłączyć.

ASUS ROG Phone 2 - Podsumowanie

Na papierze może wydawać się, że Zenfone 6 oraz ROG Phone 2 to podobne urządzenie. Nic bardziej mylnego. ROG Phone 2 czepie najlepsze elementy z Zenfone'a, ale to zupełnie inne urządzenie dedykowane określonej grupie odbiorców. Połączenie topowej specyfikacji z gigantyczną baterią i przyzwoitymi aparatami to dobre rozwiązanie. W tym przypadku liczy się wydajność. Wszystko wskazuje na to, że w chwili obecnej ROG Phone 2 to najlepszy smartfon dla graczy.