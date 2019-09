IFA 2019 - Garmin stawia na smartwatche

Garmin przywiózł do Berlina sporo nowego sprzętu.

Spis treści

Garmin to firma doskonale znana większości konsumentów. Producent słynie z produkowania wszelkiego rodzaju systemów nawigacji satelitarnej oraz od kilku lat zegarków sportowych.

Na konferencji zorganizowanej podczas targów IFA 2019 w Berlinie przedstawiono sporo nowych urządzeń.

Oto one.

Garmin Venu

Garmin Venu to nowy designerski smartwatch. Urządzenie wyposażono w AMOLED'owy wyświetlacz z opcjonalnym Always-on-display. Bateria ma starczać na 5 dni pracy. Nie zabrakło funkcji śledzenia aktywności użytkownika. Wbudowany system inteligentych powiadomień i odtwarzacz muzyki. Zegarek kompatybilny jest z autorskim systemem płatności Garmin Pay.

Garmin Venu umożliwia odtwarzanie muzyki z popularnych serwisów streamingowych takich, jak Spotify lub Deezer.

Cena urządzenia to 349,99 Euro.

Garmin Vivoactive 4

Vivoactive to seria popularnych i przystępnych cenowo smart zegarków. Na IFA 2019 zaprezentowano czwartą już generację urządzeń. Tym razem do wyboru będą modele w dwóch różnych rozmiarach. Nowością jest wsparcie dla Garmin Pay oraz animacje treningów w każdym modelu. Nie zabrakło trybu Always-on-display. Producent chwali się najlepszą żywotnością baterii w swojej klasie. Urządzenie trzeba będzie ładować średnio raz w tygodniu.

Ceny od 279,99 Euro do 329,99 Euro.

Garmin Vivomove

Garmin Vivomove to zegarki hybrydowe łączące najlepsze cechy smartwatchy oraz klasycznych czasomierzy. Najnowsze modele posiadają klasyczną tarczę, pod którą umieszczono wyświetlacz. Czas pracy na baterii podobnie, jak w przypadku Venu wynosi do pięciu dni. Vivomove są również kompatybilne z Garmin Pay oraz posiadają wbudowany moduł GPS. Do wyboru wiele wersji kolorystycznych.

Urządzenia z serii Vivomove dostępne będą w 16 różnych specyfikacjach różniących się wyglądem oraz rozmiarem. Cała seria podzielona została na trzy części. W sprzedaży pojawią się modele Vivomove luxe, Vivomove Style oraz Vivomove 3/3S. Rozmiar od 39 mm do 44 mm.

Ceny od 249,99 Euro d 549,99 Euro w zależności od wybranego modelu.

Garmin Fenix 6

Garmin przypomniał również o zegarkach z flagowej serii Fenix. Modele Fenix 6 zostały zaprezentowane tydzień temu. To wszechstronne urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej. Możliwości zegarków Feinx są praktycznie nieograniczone. Wyróżnikiem najnowszych przedstawicieli z serii są jeszcze większe wyświetlacze, system PACEPRO ułatwiający monitorowanie biegów na różnych nawierzchniach, preinstalowane mapy narciarskie dla ponad 2000 resortów na świecie, solarna synchronizacja czasu oraz wydłużony czas działania na jednym ładowaniu.