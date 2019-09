IFA 2019: Hama pokazuje głośnik Bluetooth Soundcup-D oraz słuchawki Bluetooth

Firma Hama prezentuje na targach IFA 2019 swoje nowości produktowe. Wśród nich znajdą się trzy modele słuchawek Bluetooth z kontrolą głosu, umożliwiającą korzystanie z ich funkcjonalności bez konieczności trzymania smartfona w dłoni, a jedynie poprzez wydawanie poleceń głosowych.

Spis treści

Słuchawki Bluetooth z kontrolą głosu w 3 odsłonach

„Voice”, „Voice Neck” i „Voice Sport” – za tymi nazwami kryją się słuchawki dołączające do oferty niemieckiego producenta elektroniki użytkowej – firmy Hama. Jeszcze do niedawna słuchawki były sprzętem, który jedynie transmitował dźwięk. Dziś, wraz z rozwojem technologii i rosnącymi potrzebami użytkowników, producenci oferują coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Wśród nich na wyróżnienie zasługują słuchawki Bluetooth z zintegrowanym mikrofonem i kontrolą głosu od firmy Hama, które dzięki podłączeniu do smartfona posiadającego dostęp do Internetu pozwalają na bezpośrednie komunikowanie się z Siri lub Asystentem Google za pomocą poleceń głosowych. Oznacza to, że możesz na przykład użyć Siri do wysłania wiadomości e-mail lub WhatsApp czy też do nawiązania połączenia albo poprosić asystenta o podanie godziny lub sprawdzenie pogody na jutro. Dodatkowo wydając odpowiednie polecenie można zarządzać odtwarzaczem muzyki – przejść do następnego lub poprzedniego utworu czy tez pogłośnić lub ściszyć muzykę. I to wszystko bez użycia smartfona – w czasie wydawania polecenia głosowego może on cały czas pozostawać w torbie, plecaku czy kieszeni - nie musisz już trzymać go w dłoni. To bardzo wygodne rozwiązanie.

Firma Hama przygotowała słuchawki Bluetooth z kontrolą głosu w trzech wariantach przystosowanych do różnych potrzeb współczesnych użytkowników. Wśród nich znajduje się jedna wersja nauszna i dwa modele douszne. Nauszne słuchawki „Voice” posiadają miękkie poduszki dla najwyższej wygody ich użytkowania. Ich idealne dopasowanie zmniejsza niepożądany hałas z zewnątrz, dzięki czemu możesz cieszyć się najwyższą jakością dźwięku bez zakłóceń. Oba modele douszne, „Voice Neck” i „Voice Sport”, są bardzo lekkie i wygodne w noszeniu pomimo solidnej, metalowej obudowy. Słuchawki „Voice Neck” są zabezpieczone pasem na szyję, natomiast w modelu „Voice Sport” ergonomiczne zaczepy na uszy zapewniają bezpieczne dopasowanie nawet podczas uprawiania sportu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem ich do treningu jest fakt, że metal, z którego zostały wykonane jest wysoce odporny na pot. Silikonowe wkładki dołączone do słuchawek dousznych dostępne są w trzech rozmiarach (S, M, L). Maksymalny czas działania słuchawek „Voice” to 375 godzin na jedynym ładowaniu, natomiast modeli „Voice Neck” i „Voice Sport” – 120 godzin. Maksymalny czas rozmowy to w przypadku pierwszego rozwiązania 18 godzin, a pozostałych dwóch – 9 godzin. Ładowanie trwa z kolei odpowiednio 3 i 2 godziny.

Słuchawki trafią do sprzedaży w Polsce w czwartym kwartale tego roku. Ich cena nie jest jeszcze znana.

2 z 1 czyli nietypowy głośnik Bluetooth Hama Soundcup-D

Soundcup-D to głośnik dla osób, które od tego typu sprzętów oczekują znacznie więcej, niż tylko odtwarzania dźwięku. Premierowy produkt oprócz tego, że pozwala na słuchanie muzyki w jakości stereo, jest także bezprzewodowy, wodoodporny i co najważniejsze – daje możliwość stworzenia z niego dwóch całkowicie niezależnych głośników.

Głośnik Bluetooth Soundcup-D, dzięki możliwości słuchania muzyki w jakości stereo, zapewnia doskonałe wrażenia dźwiękowe. Jeśli jednak słuchacze mają ochotę na inny rodzaj muzyki, nie ma problemu – sprzęt za pomocą systemu klikania można podzielić na dwa mniejsze, całkowicie niezależne głośniki. Każda połowa ma swój osobny włącznik i wyłącznik oraz zapewnia wysokiej jakości dźwięk mono. Aby korzystać z obu głośników osobno, należy umieścić je w dwóch różnych pomieszczeniach lub zachować między nimi odstęp, aby uniknąć ponownej łączności stereo. Obie połówki wystarczy podłączyć do osobnego urządzenia źródłowego, a dwie osoby będą mogły słuchać tego, co najbardziej lubią. Soundcup-D ma zasięg 10 m dla połączenia Bluetooth, dlatego smartfon lub tablet powinien znajdować się w pobliżu.

Zgodnie z IPX7 (klasa wodoszczelności) głośnik Bluetooth Soundcup-D jest chroniony przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut, dlatego doskonale radzi sobie w kontakcie z wodą. W sprzęcie znajdują się dwie baterie litowo-jonowe, które wystarczają na około sześć godzin bezprzewodowego słuchania muzyki. Ładuje się je za pomocą kabla micro-USB przez trzy godziny. Jeśli na sprzęcie nic nie jest odtwarzane, wyłącza się on automatycznie po dziesięciu minutach, aby uniknąć niepotrzebnej utraty zasilania. Każda połówka głośnika posiada 10 W.

Głośnik trafi do sprzedaży w Polsce w czwartym kwartale tego roku. Jego cena będzie wynosić około 79.99 EUR.