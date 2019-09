IFA 2019: Huawei prezentuje WiFi Q2 Pro – ultraszybki router dla użytku domowego

Huawei zaprezentował nową wersję hybrydowego zestawu WiFiQ2 Pro. Urządzenie wykorzystuje technologię sieci kratowej (Mesh) Wi-Fi 5 GHz oraz hybrydowe zestawienie technologii PLC i Wi-Fi, oferując wysoką teoretyczną przepustowość, nawet do 1 867 Mb/s. Zapewnia stabilny zasięg w wielopiętrowych domach, niezależnie od siły sygnału źródłowego.

Huawei WiFi Q2 Pro oferuje dwupasmowy, automatyczny wybór sieci, niezakłócony roaming i automatyczną optymalizację kanałów, dzięki czemu pozwala użytkownikom korzystać z dostępu do inteligentnego Wi-Fi, które obejmie każdy zakątek domu. Nowe urządzenie Huawei znacznie poprawia ochronę przed zakłóceniami w sieci PLC, pozwala na szybki transfer danych, gwarantuje niskie opóźnienia oraz umożliwia obsługę nowych technologii, takich jak szerokopasmowe łącze 200 Mb/s oraz szerokopasmowe łącza światłowodowe. Powinien sprawdzić się jako urządzenie do dzielenia sygnału internetowego w dużych, nawet kilkupiętrowych domach. Zwiększona wydajność działania od 50% do nawet 120% w stosunku do możliwości poprzedniego modelu pozwala na jeszcze lepsze przełamywanie barier fizycznych przez sygnał sieci.

Urządzenie nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Funkcja plug-and-play, pozwala na łatwe połączenie nawet z 15 satelitami, szybką synchronizację bazy oraz rozszerzone wsparcie sygnału. Dodatkowym atutem przy instalacji jest automatyczna identyfikacja portów WAN i LAN (która pozwala uniknąć pomyłki) oraz bezpośrednie pozyskanie hasła do starego routera. Dzięki temu w każdym pomieszczeniu w domu można niemal od razu po podłączeniu WiFi Q2 Pro cieszyć się doskonałą prędkością internetu.

Trzecia generacja routera Huawei WiFi Q2 Pro rozwiązuje problem zakłóceń połączeń podczas transmisji sygnału sieciowego. Redukcja szumów sygnału oraz wysoka jakość połączeń pomiędzy routerami stacjonarnymi i satelitarnymi możliwa jest dzięki wykorzystaniu gigabitowego modemu PLC Huawei – Gigahome 5630 oraz innowacyjnej technologii PLC Turbo. W porównaniu z poprzednią wersją routera, HuaweiWiFi Q2 Pro osiąga wyższe prędkości obsługi sieci oraz gwarantuje mniejsze opóźnienia. Oparcie pracy rutera na protokole nowej generacji IPv6 gwarantuje większe bezpieczeństwo korzystania z sieci i ochronę prywatności użytkowników. Inaczej niż w protokole IPv4, zasoby adresów są w IPv6 praktycznie niewyczerpywalne. Losowe generowanie adresów IPv6 poprzez łączenie prefiksów IP nadanych przez dostawców sieci z adresami MAC urządzeń sprawia, że połączenie internetowe jest bardzo dobrze szyfrowane.