IFA 2019 - LG G8X ThinQ pierwsze wrażenia

Kolejny przedstawiciel topowej serii G posiada podwójny ekran Dual Screen ze znacznie ulepszoną konstrukcją.

LG wprowadziło już na rynek dwa topowe smartfony w 2019 roku. Mowa o LG G8 ThinQ oraz V50 ThinQ. Smartfony te zostały zaprezentowane na targach MWC w Barcelonie na początku tego roku. Później pokazano również G8S ThinQ. LG stwierdziło że to za mało i na targi IFA 2019 w Berlinie przywiozło kolejnego smartfona - G8X ThinQ. Koreańczycy już od jakiegoś czasu dokładają do smartfonowego interesu, ale wydają się być nie zrażeni. Model G8X ThinQ udowadnia, że LG nie próżnowało przez ostatnie pół roku i skupiło się na eliminacji słabych stron poprzednich modeli.

LG G8X ThinQ Dual Screen - taka jest pełna nazwa nowego modelu pożycza od LG G8 nazwę i design, a od droższego V50 ThinQ dodatkowy ekran oraz sporo funkcji dodatkowych. Mieszanka ta w praktyce sprawdza się nadspodziewanie dobrze.

Na targach IFA 2019 spędziliśmy trochę czasu z najnowszy smartfonem od LG. Oto nasze pierwsze wrażenia z użytkowania.

LG G8X ThinQ - Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna LG G8X ThinQ:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform

Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform Wyświetlacz: 6,4 cala, OLED FullVision 19,5:9 FHD+ (2340 x 1080, 403 piksele na cal)

6,4 cala, OLED FullVision 19,5:9 FHD+ (2340 x 1080, 403 piksele na cal) Pamięć: 6 GB pamięci RAM, 128 GB wbudowanej pamięci masowej, karta microSD (maks. 2 TB)

6 GB pamięci RAM, 128 GB wbudowanej pamięci masowej, karta microSD (maks. 2 TB) Aparat Tylny: 12 MP z obiektywem standardowym (f1,8 / 1,4 μm / 78˚) / 13 MP z obiektywem szerokokątnym (f2,4 / 1,0 μm / 136˚)

12 MP z obiektywem standardowym (f1,8 / 1,4 μm / 78˚) / 13 MP z obiektywem szerokokątnym (f2,4 / 1,0 μm / 136˚) Aparat Przedni: 32 MP z obiektywem standardowym (f/1,9 / 0,8 μm / 79˚)

32 MP z obiektywem standardowym (f/1,9 / 0,8 μm / 79˚) Bateria: 4000 mAh

4000 mAh System operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Wymiary: 159,3 x 75,8 x 8,4 mm

159,3 x 75,8 x 8,4 mm Waga: 192 g

192 g Sieć komórkowa: 3G / 4G LTE-A

3G / 4G LTE-A Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, USB typu C 2.0 (kompatybilny z USB 3.1)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, USB typu C 2.0 (kompatybilny z USB 3.1) Zabezpieczenia biometryczne: Czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem

Czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem Kolor: Czarny

Czarny Inne: głośniki stereofoniczne, AI CAM, Google Lens, Asystent Google, 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad, system dźwięku przestrzennego DTS:X, kategoria ochronna IP68 – odporność na wodę i pył, HDR10, szybkie ładowanie Qualcomm Quick Charge 3.0, zgodność z normą MIL-STD 810G, radio FM

Specyfikacja techniczna modułu LG Dual Screen:

Wyświetlacz: 6,4 cala, OLED FullVision 19,5:9 FHD+ (2340 x 1080 / 403 piksele na cal)

6,4 cala, OLED FullVision 19,5:9 FHD+ (2340 x 1080 / 403 piksele na cal) Wyświetlacz zewnętrzny: 2,1 cala, monochromatyczny

2,1 cala, monochromatyczny Wymiary: 165,96 x 84,63 x 14,99mm

165,96 x 84,63 x 14,99mm Waga: 134g

134g Rodzaj styków: Interfejs USB

Interfejs USB Sposób składania: zawiasy o kącie obrotu 360 utrzymujące dowolne położenie

zawiasy o kącie obrotu 360 utrzymujące dowolne położenie Kolor: Czarny

LG G8X ThinQ - Cena i dostępność

Jak to często bywa w przypadku telefonów od LG nie możemy być pewni czy urządzenie trafi do sprzedaży w naszym kraju. Ostatnie flagowce pojawiały się w Polsce ze znacznym opóźnienie, a niektóre nigdy nie zostały wprowadzone do sprzedaży.

Producent nie poinformował ile kosztował będzie smartfon oraz moduł LG Dual Screen. Patrząc na specyfikację techniczną można zakładać, że cena wyniesie powyżej 3000 zł za sam telefon.

LG G8X ThinQ - Dual Screen 2.0

Największą nowością LG G8X ThinQ jest dodatkowy moduł Dual Screen. To opcjonalny dodatek, który dodaje do telefonu drugi w pełni dotykowy kolorowy wyświetlacz oraz mały trzeci ekran monochromatyczny. LG G8X ThinQ z Dual Screen przypomina laptopa. Po zamknięciu użytkownik otrzymuje dostęp do małego ekranu z powiadomienia, a po otwarciu pojawiają się dwa duże ekrany dotykowe. Całość działa bardzo podobnie do rozwiązania zaprezentowanego na MWC w Barcelonie. LG poprawiło jednak konstrukcję i wyeliminowało największe wady składanego ekranu w V50 ThinQ.

Wyświetlacz dodatkowy jest teraz większy. Jego przekątna wzrosła z 6,2 cala do 6,4 cala. Ma on teraz taki sam rozmiar, jak ekran główny wbudowany w smartfon. Rozwiązanie to sprawia, że użytkowanie jest dużo bardziej naturalne i wygodniejsze. Po raz kolejny można jednak zobaczyć niewielkie różnice w wyświetlaniu kolorów i jasnością pomiędzy modułem, a telefonem. Nie powinno to jednak utrudnić codziennej eksploatacji.

Najważniejszą nowością jest 360 stopniowy zawias Freestop Hinge. Pozwala on ustawiać moduł Dual Screen pod dowolnym kątem, co wcześnie nie było możliwe.

Na zewnątrz umieszczono mały panel OLED o przekątnej 2,1 cala. To monochromatyczny wyświetlacz, którego zadaniem jest pokazywanie czasu, daty oraz powiadomień. Dzięki temu użytkownik nie musi co chwilę otwierać urządzenia, aby sprawdzić czy nie posiada żadnych nowych wiadomości.

Podczas chwili spędzonej z urządzeniem zauważyliśmy, że telefon łączy się z Dual Screen za pomocą USB Typu C. Nie wiemy, jak wygląda kwestia ładowania telefonu komórkowego z podłączonym modułem Dual Screen. Możliwe, ze do ładowania trzeba będzie wyjmować telefon z Dual Screen lub LG zastosuje specjalny adapter czy stacje dokującą. Na szczęście po włożeniu telefonu do Dual Screen użytkownik nadal ma możliwość korzystania ze złącza słuchawkowego Jack.

To, jak działa Dual Screen zależy w dużej mierze od oprogramowania. Funkcjonalność V50 ThinQ z Dual Screen pierwszej generacji była bardzo zależna od aplikacji. Wygodnie korzystało się jedynie z oprogramowania od LG. Podobnie jest w G8X ThinQ. Wszystkie programy przygotowane przez producenta takie, jak klawiatura LG działają bardzo dobrze. Problem pojawia się podczas korzystania z usług Google, które słabo działają w połączeniu z drugim ekranem.

Największą zaletą Dual Screen jest możliwość pracy z dwoma aplikacjami jednocześnie bez dzielenia ekranu. Na jednym wyświetlaczu można oglądać film, a na drugim przeglądać internet. Możliwości są ograniczone jedynie wyobraźnią użytkownika. Nie ma najmniejszego problemu z uruchomieniem Instagrama oraz Snapchata obok siebie.

LG G8X ThinQ - Wygoda użytkowania

Wygoda korzystania z LG Dual Screen w połączeniu z LG G8X ThinQ jest stoi na zadowalającym poziomie. Na początku trzeba przyzwyczaić się do składanej konstrukcji, ale nie ona będzie największym problemem. Podczas użytkowania najbardziej doskwiera wysoka waga telefonu oraz modułu. Całość waży 326 gram. To bardzo dużo jak na telefon. Narzekaliśmy na komfort użytkowania Mi Mix'a 3, a waży on zaledwie 220 gram.

LG G8X ThinQ - Co poza Dual Screen?

Poza dodatkowym modułem Dual Screen LG G8X ThinQ to bardzo solidny i poprawny flagowiec. Wizualnie jest on bardzo podobny do swoich starszych braci z serii G oraz X. Urządzenie wykonano ze szkła oraz metalu. Całość jest bardzo funkcjonalna, ale na rynku można znaleźć ładniejsze smartfony. G8X ThinQ idealnie wtapia się w tłum wielu innych podobnych urządzeń. Wygląd G8X ThinQ z pewnością nie jest jego cechą charakterystyczną. Nie podejrzewamy, aby sporo osób kupiło ten telefon dlatego, że im się spodobał.

Na froncie umieszczono pojedynczy 32 MP aparat do selfie. Ekran wycięcie w kształcie kropli wody. Co ciekawe dla zachowania symetrii odzwierciedlono je również w Dual Screen. Z tyłu umieszczono dwa obiektywy składające się na aparat główny. Co ważne są one w całości ukryte pod obudową i nie wystają ponad nią. To duża zaleta smartfonu od LG.

Tylne matryce mają rozdzielczość 12 MP oraz 13 MP. Drugi obiektyw jest szerokokątny. W głównym umieszczono optyczną stabilizację obrazu. Telefon umożliwi nagrywanie filmów w 4K, timeleaps'ów w 4K oraz ma tryb kamery AI. Pozwala on dostosować ilość klatek na sekundę w zależności od szybkości poruszania się obiektów w kadrze.

Wyświetlacz to panel OLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+. LG stworzyło jeden z najlepszych wyświetlaczy, jakie można znaleźć w tegorocznych smartfonach. Spodobał nam się nowy tryb nocny, który pozwala na automatyczne dostosowywanie parametry gamma do rozjaśniania ciemnych scen w grach lub na filmach. W teorii ma to ograniczyć zmęczenie wzroku. LG G8X ThinQ oferuje również czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu, ale nie byliśmy w stanie sprawdzić, jak się sprawuje.

Specyfikacja techniczna jest typowa dla flagowego urządzenia. Zastosowano procesor Qualcomm Snapdragon 855 oraz 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Trochę szkoda, że LG nie zdecydowało się na wykorzystanie nowszego układu Snapdragon 855+.

Pojemność baterii wynosi 4000 mAh. Może wydawać się, że to dużo, ale należy zdawać sobie sprawę, że to właśnie bateria telefonu zasila moduł Dual Screen. W praktyce z pewnością nie będziemy chcieli z niego korzystać przez cały czas. Z drugiej strony po odłączeniu od Dual Screen G8X ThinQ powinien zaoferować bardzo dobre czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Urządzenie wspiera szybkie ładowanie przewodowe oraz bezprzewodowe. Nie zabrakło certyfikatu IP68 potwierdzającego wodoodporność oraz wojskowego standardu MIL-STD-810G, który potwierdza, żę obudowa jest odporna na przypadkowe upadki.

LG w swoich smartfonach zawsze skupiało się na jakości dźwięku i nie inaczej jest w przypadku G8X ThinQ. Urządzenie posiada gniazdo słuchawkowe Jack, głośniki stereo w standardzie oraz 32 bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy DAC. LG Quad DAC powinien zapewnić rewelacyjną jakość dźwięku.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że LG G8X ThinQ w przeciwieństwie do V50 ThinQ nie posiada modemu sieci 5G. W stosunku do G8 zabrakło Hand ID i Air Motion.

G8X pracuje pod kontrolą LG UX 9.0. To nakładka oparta na systemie operacyjnym Android 9.0 Pie. Nie podano żadnych informacji na temat aktualizacji do Androida 10. Nowa nakładka od LG przynosi mniejsze czcionki, tryb nocny oraz tryb obsługi jedną ręką, ale całość wygląda tak, jak na poprzednich urządzeniach producenta.

LG G8X ThinQ - Podsumowanie

Pomijając dodatkowy ekran ukryty w module Dual Screen LG G8X ThinQ to do bólu prosty i przewidywalny flagowiec na 2019 roku. Posiada topowe podzespoły, ale jednocześnie brakuje mu efektu wow. Solidna specyfikacja oraz świetna jakość wykonania nie powinna nikogo rozczarować, ale z drugiej strony nie ekscytuje.

Cechą charakterystyczną G8X ThinQ z pewnością jest moduł Dual Screen. Bez niego urządzenie wydaje się nieco wybrakowane. Sam moduł został znacznie poprawiony. Brakuje już największych wad Dual Screen pierwszej generacji.

LG G8X ThinQ to świetny smartfon, ale nie odważylibyśmy się kupować go bez modułu Dual Screen.