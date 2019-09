IFA 2019: Moto E6 Plus - pierwsze wrażenia

Moto E6 Plus to jeden z dwóch nowych smartfonów Moto pokazanych na targach IFA 2019. Jak wypada w praktyce?

Motorola jest marką, która za rozsądne pieniądze oferuje dobre smartfony. Pierwsze wrażenia związane z Moto e6 plus pozwalają przypuszczać, że ten budżetowiec jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem dla przeciętnego użytkownika, który nie musi mieć w swoim urządzeniu NFC, ładowania bezprzewodowego czy wodoszczelności.

Moto E6 Plus - cena i dostępność

W chwili pisania tego tekstu nie ma jeszcze daty oficjalnej polskiej premiery Moto E6 Plus, nie jest też znana polska cena telefonu. Wiemy natomiast, że trafi na rynek w Wielkiej Brytanii już 30 września, a w przedsprzedaży ma kosztować 99,99 GBP, czyli nieco ponad 480 złotych. Będzie dostępny w czterech różnych wersjach kolorystycznych - każda z gradientowym wykończeniem.

Moto E6 Plus - specyfikacja

Moto E6 Plus to budżetowiec, więc ciężko byłoby spodziewać się topowych podzespołów. Nie jest jednak źle.

Wyświetlacz: IPS 6,1 cala, 19,5:9, 1560 x 720 pikseli

Procesor: MediaTek Helio P22

RAM: 2 lub 4 GB

Pamięć: 32 GB lub 64 GB

Aparat tylny: 13 Mpix f/2.0 + sensor głębi 2 Mpix

Aparat przedni: 8 Mpix f/2.0

System: Android 9 Pie

Komunikacja: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, LTE

Funkcje: dual SIM, rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych

Bateria: 3000 mAh

Wymiary: 155,6 x 73,06 x 8,6 mm

Waga: 149,7 g

Pierwsze przemyślenia? Dzięki przysłonie f/2.0 smartfon powinien umożliwiać wykonywanie dobrych zdjęć w warunkach słabego oświetlenia, a sensor głębi pomoże w osiągnięciu efektu bokeh. Jak wypadnie aparat urządzenia w praktyce - zobaczymy po kilku dniach testów. Jeśli chodzi o RAM i pamięć wewnętrzną - konfiguracja 4GB + 64GB wydaje się całkiem dobrym rozwiązaniem jak na budżetowca. Warto też pamiętać, że dzięki wejściu na karty microSD będzie można zwiększyć przestrzeń o 512GB. Brak NFC będzie odczuwalny głównie dla osób, które dokonują płatności zbliżeniowych. Dzięki zastosowaniu technologii optymalizujących użytkowanie energii, akumulator 3000 mAh powinien działać na jednym ładowaniu nawet przez dwa dni - ale wszystko zależy od intensywności użytkowania telefonu.

Moto E6 Plus - budowa i design

Chociaż E6 Plus to budżetowiec, design może kojarzyć się z flagowcami, głównie dzięki cieniutkim ramkom oraz notchowi w kształcie łzy, który skrywa obiektyw aparatu przedniego 8 Mpix. Wspomniane ramki są znacznie grubsze w dolnej części. Rogi smartfona zostały zaokrąglone, co jest charakterystyczne dla całej marki. Tylna obudowa ma lustrzaną powierzchnię, na środku której znajduje się - ozdobiony logiem Motoroli - czytnik odcisków palców. Z lewej strony umieszczono dwa obiektywy aparatu. Nieco wystają, ale nie na tyle, aby po położeniu smartfona na stole nie leżał on płasko.

Moto E6 Plus - pierwsze podsumowanie

Za wcześnie jeszcze na pełną recenzję Moto E6 Plus, jednak już widać, że dla może być dobrym rozwiązaniem mniej wymagających użytkowników.