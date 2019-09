IFA 2019 - Motorola One Zoom pierwsze wrażenia

Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, ale czy urządzenie warte jest niecałych 2000 zł?

Lenovo podczas swojej konferencji prasowej zorganizowanej na targach IFA 2019 w Berlinie poświęciło chwilę czasu Motoroli. Zaprezentowano dwa nowe modele: budżetowego przedstawiciela serii e oraz Moto One Zoom z czterema obiektywami na pleckach.

Moto One Zoom wyposażono także w atrakcyjny design i kilka funkcji dodatkowych. Rozczarowywać może jednak zastosowany procesor Qualcomm Snapdragon 675.

Motorola podczas prezentacji przez cały czas skupiała się tylko i wyłącznie na możliwościach fotograficznych urządzenia, ale naszą uwagę przykuł również design.

Moto One Zoom - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.7 GHz, Kryo)

Qualcomm Snapdragon 675 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.7 GHz, Kryo) Układ graficzny: Adreno 612

Adreno 612 Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED

Dotykowy, OLED Przekątna ekranu: 6,4 cala

6,4 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 pikseli

2340 x 1080 pikseli Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS

GPS, A-GPS, GLONASS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 48.0 + 16.0 + 8.0 + 5.0 Mpix - tył, 25.0 Mpix - przód

48.0 + 16.0 + 8.0 + 5.0 Mpix - tył, 25.0 Mpix - przód Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Dual SIM: Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM

Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM Grubość: 8,8 mm

8,8 mm Szerokość: 75 mm

75 mm Wysokość: 158,5 mm

158,5 mm Waga: 190 g

190 g Dodatkowe informacje: Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czujnik podczerwieni, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Funkcja szybkiego ładowania Turbo Power, USB OTG

Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czujnik podczerwieni, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Funkcja szybkiego ładowania Turbo Power, USB OTG Dołączone akcesoria: Ładowarka, Etui, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Ładowarka, Etui, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Moto One Zoom - Cena i dostępność

Moto One Zoom debiutuje w Polsce od razu po premierze. Zaledwie dzień po oficjalnej prezentacji urządzenie pojawiło się w sprzedaży. Cena wynosi 1799 zł.

Moto One Zoom - Wygląd

Motorola Moto One Zoom wygląda zupełnie odmiennie do poprzednich modeli One Vison oraz One Action. Znacząco zmodyfikowano plecki urządzenia, które przypominają teraz niektóre smartfony od Huawei'a. One Zoom wyróżnia się aparatami fotograficznymi oraz logo Motoroli umieszczonym nieco poniżej. Wszystkie krawędzie telefonu są delikatnie zaokrąglone.

Motorola postawiła na matowe wykończenie, co jest miłym zaskoczeniem po mnóstwie urządzeń z błyszczącymi i holograficznymi pleckami. Urządzenie dostępne jest w trzech różnych wersjach kolorystycznych.

Projekt urządzenia wygląda jak mariaż niezaprezentowanego jeszcze iPhone'a 11 z Google Pixel 4. Nie zabrakło również niespodzianek. Logo Motoroli pełni również funkcję diody powiadomień.

Z przodu urządzenie jest podobne do innych modeli producenta w tym zaprezentowanej wczoraj Moto E6 Plus. Zminimalizowano ramki okalające ekran, a na górze znajduje się małe wycięcie. Umieszczono w nim kamerkę do Selfie. Dzięki tym zabiegom Motorola One Zoom ma wyglądać jak smartfon z półki premium.

Wyświetlacz to 6,39 calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli) z proporcjami 19:9. Chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass. Wbudowano w niego również czytnik linii papilarnych. Motorola One Zoom posiada moduł NFC, który umożliwia dokonywanie płatności bezdotykowych.

Moto One Zoom - Specyfikacja i podzespoły

Na targach IFA nie mieliśmy możliwości dokładnego przetestowania Motoroli One Zoom. Urządzenie mieliśmy do dyspozycji przez zaledwie kilkanaście minut. Specyfikacja techniczna nie zachwyca. Spodziewaliśmy się tego już na prezentacji, gdzie nie wspomniano o zastosowanym procesorze i reszcie podzespołów. Nie dziwi nas to, ponieważ nie ma się czym chwalić, a dodatkowo smartfon nie należy do programu Android One. To bardzo dziwna decyzja ze strony Motoroli.

Widać, że producent skupił się głównie na zastosowaniu jak najlepszego aparatu. Główny obiektyw ma rozdzielczość 48 MP i optyczną stabilizację obrazu. Przysłona to f/1,7. Szerokokątny obiektyw posiada rozdzielczość 16 MP. Do dyspozycji użytkownika pozostaje jeszcze 8 MP matryca z 3 krotnym zoomem optycznym i 10 krotnym zoomem hybrydowym. Obiektywy te mają do pomocy czwarty aparat, który jest czujnikiem głębi i ma rozdzielczość 5 MP.

Bateria ma pojemność 4000 mAh i wspiera szybkie 18 W ładowanie TurboCharge.

Cena 1799 zł to dużo jak na procesor Qualcomm Snapdragon 675 ze średniej półki, który do pomocy ma 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Zabrakło ładowania bezprzewodowego i pełnej wodoodporności.

Podsumowanie

Nie wiemy, jak Motorola Moto One Zoom wypadnie w testach, ale jeżeli użytkownikowi zależy na jak najlepszym aparacie w niskiej cenie wydaje się, że nowy smartfon jest dobrą propozycją.

Na rynku istnieje dużo konkurencyjnych urządzeń z dobrymi aparatami, które oferują znacznie większą wydajność. Moto One Zoom z pewnością nie będzie miała łatwego startu.